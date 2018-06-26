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الرئيسية | خارج الحدود | روحاني: إيران لن ترضخ لضغوط دونالد ترامب

روحاني: إيران لن ترضخ لضغوط دونالد ترامب

روحاني: إيران لن ترضخ لضغوط دونالد ترامب
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 12:53

وعد الرئيس الإيراني حسن روحاني مواطنيه بمواجهة الضغط الاقتصادي الناجم عن العقوبات الأمريكية الجديدة وذلك بعد يوم من تجمهر تجار أمام البرلمان احتجاجا على التراجع الكبير في قيمة العملة المحلية.

وستبدأ واشنطن خلال أشهر إعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من اتفاق بين القوى العالمية وإيران يقضي بتخفيف العقوبات مقابل قيود على البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.

وربما تؤثر هذه العقوبات على إيرادات إيران من العملة الصعبة من صادرات النفط مما سيدفع بالإيرانيين إلى التكالب على تحويل مدخراتهم من الريال الإيراني إلى الدولار.

وجابت دوريات من الشرطة منطقة جراند بازار في طهران أمس الاثنين لإعادة الوضع إلى طبيعته بعد اشتباكات مع محتجين غاضبين بسبب تراجع قيمة الريال بشدة مما أدى لاضطرابات في التجارة نتيجة ارتفاع تكلفة الواردات.

وقال روحاني مدافعا عن سجله الاقتصادي في كلمة بثها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة إن دخل الحكومة لم يتأثر في الأشهر القليلة الماضية وإن تراجع الريال سببه "دعاية الإعلام الأجنبي".

وأضاف في كلمة بثها التلفزيون الإيراني على الهواء مباشرة "حتى في أسوأ الأحوال، أعد بتوفير الاحتياجات الأساسية للإيرانيين. لدينا ما يكفي من السكر والقمح وزيت الطهي. لدينا ما يكفي من العملة الصعبة لضخها في السوق".

وقال روحاني إن العقوبات الأمريكية الجديدة جزء من "حرب نفسية واقتصادية وسياسية" مضيفا أن واشنطن ستدفع ثمنا غاليا مقابل أفعالها.

وأضاف "الانسحاب هو أسوأ قرار كان من الممكن أن يتخذه (ترامب). إنه مروع. أضر بسمعة أمريكا عالميا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - ع الخالق طبية الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 13:10
الهدف من هذه العقوبات هو تهيج الشعب على حكمهم بعض انضر على من هده البلدان يجب علي كل بلد ان تتمنى كتفاءها اداتي من كل شيء لان البلاد ادا لم يتوفر على هذه الاشياء فإنه سيكون تبع
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2 - moha raiss الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 13:22
العقوبات الاقتصادية على إيران التي تفرضها امريكا واسراءيل والسعودية يجب على المواطن التعايش معها لانها عابرة واليهود معروفون بخيانة ونقظ العهود وإيران وجب عليها الحفاظ على ال 4 الباقين في المعاهدة وتقديم دعوة بالشركات التي أبرمت معها عقود التبادل التجاري . وتوجيه البوصلة إلى الدول الآسيوية .إن امريكا في أزمة خانقة ولولا أموال الجزية التي قدمتها بنو سعود لترامب لوصلت البطالة فيها إلى أعلى نقطة . ثم الحصار يولد الاختراع إيران حاصرتها امريكا 30 سنة فيها 8 سنوات حرب طاحنة مع العراق والنتيجة خروجها قوية دولة نووية .أتصور بنو سعود لو حوصروا شهر واحد لاصابهم الجوع والعري . نفس الحصار خرجت منه كوريا ش منتصرة وكوبا .فقط قليل من الصبر حتى ينتصر الشعب اليمني وسوريا على الإرهاب ثم يكون الخير بحول الله .
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3 - abdou الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 13:22
إيران تلعب اللعبة و هي مجرد طرف للضغط على دول الجوار، تستعمله أمريكا منذ الأزل و لكم في التاريخ عبرة، أما بخصوص دول الخليج، فحدث و لا حرج، أصبحوا يلعبون بوجه مكشوف و جمعوا كل البيض في سلة واحدة، لأن مبادئ السياسة لا تحترم عندهم و الدين هو الوسيلة التي يرجعون إليها في كل مرة لإسكات شعوبهم و تحقيق الإجماع تحت راية إسلام هشة أصبحت بفعل نفاقهم تشتت أكثر مما تجمع!!! قال تعالى:''يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى أولياء...'' و لمعرفة النتيجة، أكملوا الآية و تدبروها جيدا، ليس بشرح من أحد و لكن باستعمال العقل، فالدين دين الله، و الله يدعونا لاستعمال العقل و الإرتقاء و ليس للتواكل و الإعتماد على شرح الأئمة الأربعة إلى الأبد... فالأئمة قاموا بعمل جدير و لكن الأمة نامت بعد ذلك و لم تقم بأي شيء جديد يساير التطور... و نرجع لقوله تعالى:''تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت و لكم ما كسبتم...'' و أدعوكم لإكمال الآية و التدبر و استعمال العقل و كفاكم تنويما... ارتقوا يا خير أمة أخرجت للناس!!!
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4 - ولد حميدو الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 13:42
انا ضد سياسة أمريكا و لكن علينا بأن نعترف بأنها تتحكم في اقتصاد العالم لأن الشركات الأم توجد عندها فعندما انهار أكبر بنك عندها وقعت الأزمة العالمية اما إيران فمجرد كومبارس و انا صراحة لم أشاهد منتوجا واحدا إيرانيا ما عدا السجاد و حتى المصانع التي عندها استثمارات أجنبية
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