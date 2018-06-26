واشنطن تتطلع إلى علاقات بناءة مع أردوغان

هسبريس - متابعة

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، احترامها لقرار الناخب التركي وتتطلع لعلاقات بناءة مع الرئيس رجب طيب أردوغان عقب فوزه في الانتخابات التي جرت الأحد.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، فجر اليوم الثلاثاء، "نحترم قرار الناخب التركي ونتطلع إلى علاقة بناءة مع الرئيس أردوغان ونحن نواجه معا التحديات المشتركة".

وأضافت: "نشجع كل من تم انتخابهم في تركيا ومنهم الرئيس أردوغان على تمثيل وجهات النظر المختلفة لكل المواطنين الأتراك وتعزيز الديمقراطية في البلاد".

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيجري اتصالا هاتفيا بأردوغان لتقديم التهنئة له بفوزه في الانتخابات.

وشهدت تركيا، الأحد الماضي، انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة بلغت نسبة المشاركة فيها نحو 88 في المائة، حسب نتائج أولية غير رسمية.

وأظهرت النتائج، حصول مرشح "تحالف الشعب" للرئاسة، رجب طيب أردوغان، على 52.59 في المائة من أصوات الناخبين، فيما حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري، محرم إنجة، على 30.64 في المائة من الأصوات.

وفي انتخابات البرلمان، حصد تحالف الشعب، الذي يضم حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" 53.66 بالمائة من الأصوات (344 من أصل 600 مقعد)، فيما حصل تحالف الأمة، الذي يضم أحزاب "الشعب الجمهوري" و"إيي" و"السعادة" على 33.94 بالمائة من الأصوات (189مقعدًا)، وحزب الشعوب الديمقراطي، على 11.7 بالمائة (67 مقعدًا).