زعيم المعارضة بتركيا: لماذا عليّ تهنئة ديكتاتور؟

هسبريس ـ مُتابعة

انتقد زعيم حزب المعارضة الرئيس في تركيا، اليوم الثلاثاء، "نظام الرجل الواحد" في البلاد، الذي يقوده الرئيس رجب طيب إردوغان ، قائلا :"لماذا يجب أن أهنئ ديكتاتورا؟".

وقال كمال كيليجدار جدار دار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، في أنقرة :"لا يمكنني تهنئة شخص لا يؤمن بالديمقراطية. لا يمكن تهنئة الشخص الذي يؤيد نظام الرجل الواحد".

وهنأ مرشح "حزب الشعب الجمهوري" للرئاسة، محرم إنجه، إردوغان على فوزه في الانتخابات الرئاسية بعد أن أقر بالهزيمة وفقا لوكالة "الأناضول".

وظل كيليجدار أوغلو، إلى حد كبير، خلف الكواليس خلال الحملة الانتخابية في حين كان واجهة الحزب هو إنجه، الذي كان ينظر إليه على أنه الشخص الذي يمكن أن يطيح بإردوغان.

وأعلن المجلس الأعلى للانتخابات فوز إردوغان في سباق الرئاسة أمس الاثنين. ولم يحقق حزب الرئيس "حزب العدالة والتنمية" أغلبية في البرلمان ، لكن التحالف مع القوميين المتطرفين سيمكنه من الحكم.

ووصف كيليجدار أوغلو نتائج الانتخابات بأنها نكسة لإردوغان ، قائلا:"الرجل القوي أمس أصبح بطة عرجاء اليوم، لن يتمكن من فعل أي شيء يريده"، وتعهد بـ"حماية كرامة البرلمان" وهو يورد:"لقد أسقطنا جزءا من الجدار وسوف نسقط الجزء المتبقي".