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الرئيسية | خارج الحدود | زعيم المعارضة بتركيا: لماذا عليّ تهنئة ديكتاتور؟

زعيم المعارضة بتركيا: لماذا عليّ تهنئة ديكتاتور؟

زعيم المعارضة بتركيا: لماذا عليّ تهنئة ديكتاتور؟
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 23:37

انتقد زعيم حزب المعارضة الرئيس في تركيا، اليوم الثلاثاء، "نظام الرجل الواحد" في البلاد، الذي يقوده الرئيس رجب طيب إردوغان ، قائلا :"لماذا يجب أن أهنئ ديكتاتورا؟".

وقال كمال كيليجدار جدار دار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، في أنقرة :"لا يمكنني تهنئة شخص لا يؤمن بالديمقراطية. لا يمكن تهنئة الشخص الذي يؤيد نظام الرجل الواحد".

وهنأ مرشح "حزب الشعب الجمهوري" للرئاسة، محرم إنجه، إردوغان على فوزه في الانتخابات الرئاسية بعد أن أقر بالهزيمة وفقا لوكالة "الأناضول".

وظل كيليجدار أوغلو، إلى حد كبير، خلف الكواليس خلال الحملة الانتخابية في حين كان واجهة الحزب هو إنجه، الذي كان ينظر إليه على أنه الشخص الذي يمكن أن يطيح بإردوغان.

وأعلن المجلس الأعلى للانتخابات فوز إردوغان في سباق الرئاسة أمس الاثنين. ولم يحقق حزب الرئيس "حزب العدالة والتنمية" أغلبية في البرلمان ، لكن التحالف مع القوميين المتطرفين سيمكنه من الحكم.

ووصف كيليجدار أوغلو نتائج الانتخابات بأنها نكسة لإردوغان ، قائلا:"الرجل القوي أمس أصبح بطة عرجاء اليوم، لن يتمكن من فعل أي شيء يريده"، وتعهد بـ"حماية كرامة البرلمان" وهو يورد:"لقد أسقطنا جزءا من الجدار وسوف نسقط الجزء المتبقي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - رشيد من فرنسا مغربي الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 23:42
باش كيعجبوني الغرب ومنهم تركيا عندك حرية نقد الحاكم ، تخيلوا لو قال أحدهم تلك الكلمة في بلدي ، بلد الحق والقانون وبلد حرية التعبير ، عكاشة تنادي وعشرون سنة تنادي كالزفزافي ورجال الريف الاحرار ، عاش ولاد الشعب المقهورين والموت لناهبي أموال الشعب ، المرجو النشر يا أخي وشكرا
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48
2 - سلام الصويري الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 23:44
الاعلام الغربي المنافق يساند هذا الشخص رغم انه خسر بطريقة ديمقراطية ويشن حملة شعواء لتمييع المنتصر ديمقراطيا وهذا دليل على ان الغرب يريد ديمقراطية حسب مقاس مصالحه كما كان دائما .
الغريب ان الغرب لا ينطق بكلمة عندما تحدث مهازل الانتخابات في دول شمال افريقيا والشرق الأوسط .
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30
3 - حالم الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 23:49
لو كان أردوغان ديكتاتوراً لما إستطعت التفوه بها
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50
4 - هشام كولميمة الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 23:58
نعم إنه الديكتاتور...و لكن لا يصح إلا الصحيح.(لا عدالة لا تنمية،تركيا الفاشية).
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-28
5 - ارادة شعب الأربعاء 27 يونيو 2018 - 00:03
انت ضد إرادة الشعب .يحب عليك احترام من اختار رئيسه. انت متل ببغاء تطبق نفس الخطاب الدي يردده الغرب المنافق.
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17
6 - عملة الزمان الأربعاء 27 يونيو 2018 - 00:10
اولا :"لقد أسقطنا جزءا من الجدار وسوف نسقط الجزء المتبقي".هذه مقولة لنجم الدين أربكان سنة ١٩٩٢في حديثه عن المؤسسة العسكرية .
تانيا كلامك يا رجل يجب أن تعترف بأغلبية الشعب و بهزيمتك واترك الحكم والكلمة للشعب ام انك تتباكى مستجديا تدخلا الغرب
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9
7 - SALIM الأربعاء 27 يونيو 2018 - 00:26
الدكتاتور من لا يعترف بالهزيمة على الاقل هو بالنسبة لنا كعرب حمل وديع لو كنت في الوطن العربي بمجرد الترشح ضده تدخل السجن او تخسر خسارة مذلة
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