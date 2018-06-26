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كُتّاب وآراء
ملكة بريطانيا تقر خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي
منحت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، اليوم الثلاثاء، موافقتها لقانون خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي الذي وضعته حكومة رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، مما يضع حدا لجدل محتدم منذ شهور حول التشريع الذي سينهي رسميا عضوية بريطانيا في التكتل.
وقال جون بيركو، رئيس مجلس العموم، إن الملكة أقرت مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، الذي وافق عليه مجلسا البرلمان الأسبوع الماضي، مما أثار تصفيق الحاضرين من نواب حزب المحافظين.
وقال بيركو خلال جلسة لمجلس العموم: "ينبغي أن أبلغ المجلس بموجب قانون الموافقة الملكية لعام 1967 بأن الملكة أبدت موافقتها على القوانين الآتية ... قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لعام 2018".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
هاد الإتحاد لي خرجتو منو كاينين دول كيحلمو بيه ليل و نهار