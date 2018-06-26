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الرئيسية | خارج الحدود | ملكة بريطانيا تقر خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي

ملكة بريطانيا تقر خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي

ملكة بريطانيا تقر خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 21:40

منحت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، اليوم الثلاثاء، موافقتها لقانون خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي الذي وضعته حكومة رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، مما يضع حدا لجدل محتدم منذ شهور حول التشريع الذي سينهي رسميا عضوية بريطانيا في التكتل.

وقال جون بيركو، رئيس مجلس العموم، إن الملكة أقرت مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، الذي وافق عليه مجلسا البرلمان الأسبوع الماضي، مما أثار تصفيق الحاضرين من نواب حزب المحافظين.

وقال بيركو خلال جلسة لمجلس العموم: "ينبغي أن أبلغ المجلس بموجب قانون الموافقة الملكية لعام 1967 بأن الملكة أبدت موافقتها على القوانين الآتية ... قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لعام 2018".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - يونس السلفي الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 21:53
الناس فايتييينا بمئاااات السنين
هاد الإتحاد لي خرجتو منو كاينين دول كيحلمو بيه ليل و نهار
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21
2 - حلالة 59 الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 21:57
هذه هي الأنظمة التي تحب الديمقراطية. و تحترم المواقف و الآراء.و تلبي طلبات الشعب.و ترعى مصالحه
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26
3 - tsrik.uk الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 22:25
انا عايش هنا و اقوا انهم ندمو اشد الندم على هذه الخطوة لانهم استسهلوا الاتحاد. بريطانيا الان بصدد منح تنازلات مهمة للاتحتد لانهم يودون البيع و الشراء داخل الاتحاد بدون تعريفات الشيء اللذى سيتاتى لهم اذا تنازلوا على اشياء مهمة. قبل الاتفتاء الجنيه الاسترايني كان يساوي حوالي 14.5 DH ونز الان حتى 12.5DH. الملكة لا تختلف مع البرلمان و هي تصادق على كل شيء رمزيا.
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4
4 - ما وراء الخبر الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 22:32
الخطة التي اتخذتها ملكة بريطانيا ستضعف الاقتصاد الانجليزي وستجعلها تعاني من تسويق منتجاتها الصناعية لان الخروج من الاتحاد الاروبي يعني الخروج من السوق الاروبية المشتركة .
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