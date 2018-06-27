المحكمة العليا الأمريكية تؤيد حظر ترامب للسفر

هسبريس - متابعة

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بتأييد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حظر دخول مواطني عدة دول تسكنها أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.

وفرض القرار التنفيذي، الذي صدر في شتنبر الماضي، حظرا جزئيا على الأقل على دخول مواطني تشاد وإيران وليبيا وكوريا الشمالية وسورية وفنزويلا واليمن إلى الأراضي الأمريكية، نظرا لوجود بيئات "عالية الخطورة" في تلك الدول، وعدم تعاون حكوماتها بشكل كافي مع المطالب الأمريكية فيما يتعلق بتبادل المعلومات.

ولم يتم إدراج الصومال على تلك القائمة، ولكن تم تعليق إصدار تأشيرات الهجرة للقادمين من الصومال بالمثل. ورأت المحكمة أن قرار ترامب "يتفق مع نطاق السلطات الرئاسية" بموجب قانون الهجرة الأمريكي.