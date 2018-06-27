رئيس مقدونيا يتشبث برفض قانون يغير اسم البلد

هسبريس ـ مُتابعة

تعرضت عملية تغيير اسم مقدونيا، ليصبح "جمهورية شمال مقدونيا"، لعقبة عندما أعلن رئيس مقدونيا، جورجي إيفانوف ذو الاتجاه القومي، أنه لن يوقع على قانون أقره البرلمان بتغيير اسم بلاده.

وتم الاتفاق على تغيير الاسم هذا الشهر، من جانب رئيسي وزراء اليونان ومقدونيا ذوي الاتجاه اليساري، ألكسي تسيبراس وزوران زاييف، بهدف حل نزاع استمر 27 عاما حول تسمية "مقدونيا"، والذي تسبب في إفساد العلاقات بين البلدين، ودفع اليونان إلى إبعاد مقدونيا عن الانضمام لعضوية منظمات مثل الناتو والاتحاد الأوروبي.

وقال إيفانوف، في رسالة دونها على الموقع الإليكتروني الرسمي الخاص به، إن تغيير اسم بلاده يتعارض مع وعوده أثناء حملته الانتخابية، عام 2014، كما أن بنود الاتفاق تنتهك الدستور المقدوني وتمثل عملا إجراميا.

ويؤدي قرار الرئيس إيفانوف إلى تأجيل تنفيذ مشروع القانون، والذي يتعين الآن أن يعود إلى البرلمان لمناقشته مجددا ثم التصويت عليه، وفي حالة إقراره من جانب البرلمان مرة أخرى، سيصبح قانونا بشكل تلقائي.

وفي الاقتراع الأول على مشروع القانون بالبرلمان ساندت الكتلة البرلمانية الموالية لرئيس الوزراء المقدوني زاييف تغيير الاسم، حيث وافق عليه 69 نائبا بينما قاطع 31 من نواب المعارضة الاقتراع.

ولا يزال يتعين على مقدونيا تأكيد قرار التغيير عن طريق استفتاء وإدراج الاسم الجديد في الدستور، الأمر الذي يتطلب الحصول على موافقة ثلثي عدد النواب.