برلمان هولندا يوافق على قانون يحظر ارتداء النقاب

هسبريس ـ مُتابعة

أقرت الغرفة الأولى للبرلمان الهولندي، اليوم الثلاثاء بالأغلبية، حظرا مقيدا على ارتداء النقاب، حيث يأتي ذلك بعد نقاش دام سنوات، وبعد قيام الغرفة الثانية للبرلمان بإقرار مشروع القانون سنة 2016.

وحسب القانون نفسه فإنه يتم حظر النقاب وأغطية الوجه، وأيضا الخوذات التي تغطي الوجه، في المواصلات العامة والمدارس والمستشفيات والمباني الحكومية.

وقوبل إقرار القانون بانتقادات حادة من قبل فقهاء التشريع، كما وصفه ساسة معارضون بأنه سياسة رمزية. بينما كان النائب اليميني الشعبوي خيرت فيلدرز أول من قدم مشروع قانون لحظر النقاب قبل أكثر من 13 عاما.

ومن غير الواضح بعد كيف سيتم تطبيق الحظر، وما إذا كان سيتم السماح لسائقي الحافلات، على سبيل المثال، بمنع النساء المنتقبات من الركوب.

وتشير التقديرات إلى أن هولندا بها 400 امرأة ترتدي النقاب أو غطاء الوجه، ومن المرجح أن يتم تطبيق الحظر فعليا اعتبارا من مطلع 2019.