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تجريد أنصار "داعش" من الجنسية في كوبنهاغن

تجريد أنصار "داعش" من الجنسية في كوبنهاغن
هسبريس - د. ب. أ
الأربعاء 27 يونيو 2018 - 05:50

جردت محكمة دنماركية رجلين من جنسية البلاد لمحاولتهما الانضمام إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف في سورية، وأدانت امرأتين لنفس السبب.

وحكمت المحكمة على الرجلين، وهما شاب عمره 21 عاما ويحمل الجنسية المغربية، وآخر عمره 19 عاما وهو جزائري الأصل، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، حسب ما قالت المحكمة الجزئية في غلوستراب، غرب العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

واضافت المحكمة أنه سيتم ترحيل المتهمتين بعد قضاء مدة عقوبتهما. وأشارت إلى أنها أصدرت حكمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق امرأة أفغانية، بالغة 22 عاما، ومواطنة دنماركية في ربيعها 18، وسيتم ترحيل المرأة الأكبر سنا بعد قضاء العقوبة.

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