24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
26/06/2018
الأيام القادمة
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:26
|06:15
|13:35
|17:15
|20:47
|22:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
من يقف وراء عدم مرور المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من مونديال 2018؟
- جدل حول بناء مسجد
- نجاح 84,78% من ضعاف البصر في الظفر بالباك
- رجال سلطة جدد يتسلمون مهامهم في إقليم الحوز
- حكيم زياش يتحرك نحو صفوف روما بعد المونديال
- إضراب أطباء القطاع العام يعود مجددا إلى شل مستشفيات المملكة
هكذا انقلب الأزمي على موقف "البيجيدي" لتصفية معاشات النواب (5.00)
لاعبو المنتخب المغربي: الحظ و"تقنية الفيديو" وراء كبوة المونديال (5.00)
- مدير "دانون" يطرق باب عائلات مغربية للعدول عن "حملة المقاطعة" - (151)
- رونار: المنتخب المغربي غادر كأس العالم بشرف رغم الأخطاء التحكيمية - (112)
- مصدر فرنسي: رونار يريد الابتعاد عن المغرب بعد الإقصاء من المونديال - (87)
- باشا يفارق الحياة على "الأوطوروت" .. الرشق بحجر في قفص الاتهام - (78)
- تحقيق صادم يكشف تخلي الجزائر عن 13 ألف مُهاجر بالصحراء - (70)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
الصين تبلغ عن تفش لأنفلونزا الطيور شديدة العدوى
الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 22:57
أعلنت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن تقرير لوزارة الزراعة الصينية أن سلطات بيكين أبلغت عن تفش لفيروس إنفلونزا الطيور من سلالة "إتش5 إن1" شديدة العدوى؛ في مزرعة في إقليم تشينغهاي.
وقالت الوزارة إن الفيروس قضى على 1050 دجاجة تسمين ضمن سرب يضم 1615 دجاجة في مزرعة بالإقليم، وأضاف المصدر أنه تم التعامل مع الوضع بالتخلص من العدد المتبقي.