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الرئيسية | خارج الحدود | الصين تبلغ عن تفش لأنفلونزا الطيور شديدة العدوى

الصين تبلغ عن تفش لأنفلونزا الطيور شديدة العدوى

الصين تبلغ عن تفش لأنفلونزا الطيور شديدة العدوى
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 22:57

أعلنت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن تقرير لوزارة الزراعة الصينية أن سلطات بيكين أبلغت عن تفش لفيروس إنفلونزا الطيور من سلالة "إتش5 إن1" شديدة العدوى؛ في مزرعة في إقليم تشينغهاي.

وقالت الوزارة إن الفيروس قضى على 1050 دجاجة تسمين ضمن سرب يضم 1615 دجاجة في مزرعة بالإقليم، وأضاف المصدر أنه تم التعامل مع الوضع بالتخلص من العدد المتبقي.

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