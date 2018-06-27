الرئيس الجزائري يقرر إقالة مدير الأمن الوطني

هسبريس ـ مُتابعة

قالت وكالة الأنباء الجزائرية إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنهى مهام المدير العام للأمن الوطني؛ اللواء عبد الغاني هامل.

وأضافت أن العقيد مصطفى لهبيري، مدير الحماية المدنية منذ عام 2001، سيحل محل اللواء هامل على رأس الشرطة.

ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل حول سبب إقالة هامل الذي كان قد تولى المنصب قبل 8 سنوات من الآن.

يأتي القرار قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 2019. بينما حث حزب جبهة التحرير الوطني، الحاكم حاليا، الرئيس بوتفليقة على الترشح لفترة خامسة.

ولم يكشف عبد العزيز بوتفليقة، الذي يتشبث بتولي السلطة منذ 1999، عما إذا كان سيترشح مجددا في الانتخابات الرئاسية.