24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2606:1513:3517:1620:4722:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

من يقف وراء عدم مرور المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من مونديال 2018؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هكذا انقلب الأزمي على موقف "البيجيدي" لتصفية معاشات النواب (5.00)

  2. لاعبو المنتخب المغربي: الحظ و"تقنية الفيديو" وراء كبوة المونديال (5.00)

  3. الملك يثني على ثقة الأتراك في قيادة أردوغان (5.00)

  4. تثبيت لافتات الأثمنة القانونية للمراكن بمراكش (5.00)

  5. مصنع لـ"مانيِيتي" الإيطالية بقيمة 405 ملايين درهم في مدينة البوغاز (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الرئيس الجزائري يقرر إقالة مدير الأمن الوطني

الرئيس الجزائري يقرر إقالة مدير الأمن الوطني

الرئيس الجزائري يقرر إقالة مدير الأمن الوطني
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 27 يونيو 2018 - 00:40

قالت وكالة الأنباء الجزائرية إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنهى مهام المدير العام للأمن الوطني؛ اللواء عبد الغاني هامل.

وأضافت أن العقيد مصطفى لهبيري، مدير الحماية المدنية منذ عام 2001، سيحل محل اللواء هامل على رأس الشرطة.

ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل حول سبب إقالة هامل الذي كان قد تولى المنصب قبل 8 سنوات من الآن.

يأتي القرار قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 2019. بينما حث حزب جبهة التحرير الوطني، الحاكم حاليا، الرئيس بوتفليقة على الترشح لفترة خامسة.

ولم يكشف عبد العزيز بوتفليقة، الذي يتشبث بتولي السلطة منذ 1999، عما إذا كان سيترشح مجددا في الانتخابات الرئاسية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - بوبغال السياسي الأربعاء 27 يونيو 2018 - 01:05
الصحافة المغربية ظْرِيْفَة مع الجزائر. لو كان هذا حدث في المغرب لسمعنا و قرئنا في صحافة الجار الشرقي العجب العجاب عن المغرب.
فالإقالة تمت بعد تصريح مثير لمدير الامن قال فيه "انه من يريد محاربة الفساد يجب ان بكون نظيفا"، و هذا في اطار قضية حجز 700كيلوغرام من الكوكايين قيمتها عشرلت المليارات في ميناء وهران و الحديث عن تورط رؤوس كبيرة في النظام، فصاحب الشحنة جزار سابق تحول الى ملياردير و عند تفتيش فيلا تابعة له و جدو 50 مليون دولار نقذا (50 مليار سنتيم كاش)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
2 - عبدالله الأربعاء 27 يونيو 2018 - 01:34
يفعلها الكبار و يحصل الصغار فالعسكر في الجزائر ليس هو الجمارك أو الأمن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.