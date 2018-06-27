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كُتّاب وآراء
الرئيس الجزائري يقرر إقالة مدير الأمن الوطني
قالت وكالة الأنباء الجزائرية إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنهى مهام المدير العام للأمن الوطني؛ اللواء عبد الغاني هامل.
وأضافت أن العقيد مصطفى لهبيري، مدير الحماية المدنية منذ عام 2001، سيحل محل اللواء هامل على رأس الشرطة.
ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل حول سبب إقالة هامل الذي كان قد تولى المنصب قبل 8 سنوات من الآن.
يأتي القرار قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 2019. بينما حث حزب جبهة التحرير الوطني، الحاكم حاليا، الرئيس بوتفليقة على الترشح لفترة خامسة.
ولم يكشف عبد العزيز بوتفليقة، الذي يتشبث بتولي السلطة منذ 1999، عما إذا كان سيترشح مجددا في الانتخابات الرئاسية.
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تعليقات الزوّار (2)
فالإقالة تمت بعد تصريح مثير لمدير الامن قال فيه "انه من يريد محاربة الفساد يجب ان بكون نظيفا"، و هذا في اطار قضية حجز 700كيلوغرام من الكوكايين قيمتها عشرلت المليارات في ميناء وهران و الحديث عن تورط رؤوس كبيرة في النظام، فصاحب الشحنة جزار سابق تحول الى ملياردير و عند تفتيش فيلا تابعة له و جدو 50 مليون دولار نقذا (50 مليار سنتيم كاش)