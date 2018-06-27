إسرائيل تلغي القيود على دخول سياح إندونيسيا

هسبريس - متابعة

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إلغاء القيود التي فرضتها على دخول السياح الإندونيسيين.

وقالت الوزارة في بيان: "بعد الاتصالات الهادئة التي أجرتها وزارة الخارجية في الأسابيع الأخيرة على مختلف القنوات الدولية، تقرر إلغاء القيود المفروضة على دخول السياح الإندونيسيين إلى إسرائيل".

وأضاف المصدر: "تزامن ذلك مع رفع القيود المفروضة على دخول السياح الإسرائيليين إلى إندونيسيا"، بينما لم توضح الوزارة الإسرائيلية القنوات التي جرت معها هذه الاتصالات.

ومنعت إسرائيل دخول السياح القادمين من إندونيسيا، منذ 9 يونيو الجاري، ردا على قرار مماثل اتخذته جاكرتا على خلفية المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق المتظاهرين الفلسطينيين السلميين في قطاع غزة.

ولا توجد علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وإندونيسيا، لكنهما يحافظان على علاقات اقتصادية، ويمكن للإسرائيليين زيارة إندونيسيا باستخدام تأشيرات سياحية مؤقتة وتأشيرات عمل.