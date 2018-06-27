24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:26
|06:15
|13:35
|17:16
|20:47
|22:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تهاون المراقبة يعيد سيطرة الوسطاء على أسواق السمك والخضر
- هذه دلالات فوز الرئيس أردوغان وتنظيمه السياسي في الانتخابات التركية
- تدبير الميراث المغربي الإفريقي المشترك
- في أولويات خطاب الحركة الجديد: محاولة الإقناع
- تبخيس الديمقراطية
تهاون المراقبة يعيد سيطرة الوسطاء على أسواق السمك والخضر (5.00)
نقابات التعليم تُهاجم حكومة العثماني بعد فشل الحوار الاجتماعي (5.00)
الفهري يرفض العبث بالسكن الاجتماعي وينادي بتهيئة المدن الشاطئية (5.00)
مصنع لـ"مانيِيتي" الإيطالية بقيمة 405 ملايين درهم في مدينة البوغاز (5.00)
- القضاء يحكم على "حراك الريف" .. الزفزافي في السجن طيلة 20 عاما - (291)
- رئيس دانون: المستهلك المغربي سيحدد "السعر العادل" لحليب سنطرال - (159)
- الأحكام في حق نشطاء الريف تخلف موجة غضب على "فيسبوك" - (131)
- مصدر فرنسي: رونار يريد الابتعاد عن المغرب بعد الإقصاء من المونديال - (106)
- باشا يفارق الحياة على "الأوطوروت" .. الرشق بحجر في قفص الاتهام - (102)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
محكمة مصرية تقضي بإعدام 6 متهمين بأحداث عنف
قررت محكمة مصرية اليوم الأربعاء، إحالة أوراق 6 متهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، على خلفية اتهامهم بأحداث عنف وقتل شمالي القاهرة تعود لعام 2016، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات صحفية، إن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة (جنوبي العاصمة)، قضت بإحالة أوراق 6 متهمين إلى المفتي للحصول على رأيه الشرعي في إعدامهم.
وأوضح المصدر أن قرار المحكمة جاء إثر إدانتهم بالقتل والشروع فيه خلال شهر أبريل 2016، في القضية المعروفة إعلاميا بالهجوم على كمين مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة).
وحددت المحكمة جلسة 28 غشت المقبل للنطق بالحكم على جميع المتهمين في القضية وعددهم 12 حضوريا، وفق المصدر ذاته.
ويواجه المتهمون اتهامات ينفونها بـ "تأسيس خلية إرهابية على خلاف القانون، تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين، واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام، وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات، والاعتداء على رجال الشرطة، ومقتل شرطي والشروع في قتل آخرين".
وأحالت النيابة العامة المصرية المتهمين منهم (10 طلاب بمراحل تعليمية مختلفة وصاحب مصنع وعنصر أمن ببنك) إلى محكمة الجنايات في مارس 2017، وعقدت أولى جلسات المحاكمة في 22 ماي من العام نفسه.
ووفق القانون المصري، يعد رأي المفتي استشاريا وليس إلزاميا للمحكمة، وللمتهمين درجة تقاضٍ واحدة أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) بعد مرور 60 يوما على النطق بالحكم في القضية يوم 28 غشت المقبل.