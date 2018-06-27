محكمة مصرية تقضي بإعدام 6 متهمين بأحداث عنف

هسبريس - متابعة

قررت محكمة مصرية اليوم الأربعاء، إحالة أوراق 6 متهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، على خلفية اتهامهم بأحداث عنف وقتل شمالي القاهرة تعود لعام 2016، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات صحفية، إن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة (جنوبي العاصمة)، قضت بإحالة أوراق 6 متهمين إلى المفتي للحصول على رأيه الشرعي في إعدامهم.

وأوضح المصدر أن قرار المحكمة جاء إثر إدانتهم بالقتل والشروع فيه خلال شهر أبريل 2016، في القضية المعروفة إعلاميا بالهجوم على كمين مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة).

وحددت المحكمة جلسة 28 غشت المقبل للنطق بالحكم على جميع المتهمين في القضية وعددهم 12 حضوريا، وفق المصدر ذاته.

ويواجه المتهمون اتهامات ينفونها بـ "تأسيس خلية إرهابية على خلاف القانون، تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين، واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام، وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات، والاعتداء على رجال الشرطة، ومقتل شرطي والشروع في قتل آخرين".

وأحالت النيابة العامة المصرية المتهمين منهم (10 طلاب بمراحل تعليمية مختلفة وصاحب مصنع وعنصر أمن ببنك) إلى محكمة الجنايات في مارس 2017، وعقدت أولى جلسات المحاكمة في 22 ماي من العام نفسه.

ووفق القانون المصري، يعد رأي المفتي استشاريا وليس إلزاميا للمحكمة، وللمتهمين درجة تقاضٍ واحدة أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) بعد مرور 60 يوما على النطق بالحكم في القضية يوم 28 غشت المقبل.