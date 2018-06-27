فرار العشرات بعد اندلاع حريق هائل شمال إنجلترا

هسبريس - متابعة

يكافح رجال الشرطة والإطفاء حريقا اندلع بالقرب من مدينة مانشستر بشمال غرب بريطانيا اليوم الأربعاء، وذلك عقب الإعلان عن وقوع " حادث كبير" وإجلاء العشرات من المواطنين خلال الليل.

وقد بدأ الحريق في سادلورث مور الأحد الماضي، بعد أيام من الطقس الجاف وموجة حر في أنحاء بريطانيا، حيث تجاوزت درجة الحرارة خلال النهار 30 درجة مئوية اليوم الأربعاء.

وقال ليون باركيس، مساعد رئيس إدارة المطافئ في مانشستر للصحفيين اليوم" فريق عملنا يعمل في ظروف صعبة للغاية".

وأضاف" تم إخلاء 34 منزلا الليلة الماضية كإجراء احترازي" موضحا" نبذل كل ما بوسعنا لإعادة الذين تم إجلاؤهم الى منازلهم اليوم".

وتم إخلاء مزيد من المنازل في منطقة تاميسيد اليوم، كما تم إغلاق عدة مدارس، وذلك بسبب قرب الكثير من المناطق من الأرض المتضررة من الدخان.

وتوقعت هيئة الأرصاد البريطانية استمرار الطقس الحار والجاف حتى يوم الأحد في عدة مناطق.