24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:26
|06:15
|13:35
|17:16
|20:47
|22:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تهاون المراقبة يعيد سيطرة الوسطاء على أسواق السمك والخضر
- هذه دلالات فوز الرئيس أردوغان وتنظيمه السياسي في الانتخابات التركية
- تدبير الميراث المغربي الإفريقي المشترك
- في أولويات خطاب الحركة الجديد: محاولة الإقناع
- تبخيس الديمقراطية
تهاون المراقبة يعيد سيطرة الوسطاء على أسواق السمك والخضر (5.00)
نقابات التعليم تُهاجم حكومة العثماني بعد فشل الحوار الاجتماعي (5.00)
الفهري يرفض العبث بالسكن الاجتماعي وينادي بتهيئة المدن الشاطئية (5.00)
مصنع لـ"مانيِيتي" الإيطالية بقيمة 405 ملايين درهم في مدينة البوغاز (5.00)
- القضاء يحكم على "حراك الريف" .. الزفزافي في السجن طيلة 20 عاما - (292)
- رئيس دانون: المستهلك المغربي سيحدد "السعر العادل" لحليب سنطرال - (172)
- الأحكام في حق نشطاء الريف تخلف موجة غضب على "فيسبوك" - (133)
- مصدر فرنسي: رونار يريد الابتعاد عن المغرب بعد الإقصاء من المونديال - (108)
- باشا يفارق الحياة على "الأوطوروت" .. الرشق بحجر في قفص الاتهام - (104)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
فرار العشرات بعد اندلاع حريق هائل شمال إنجلترا
يكافح رجال الشرطة والإطفاء حريقا اندلع بالقرب من مدينة مانشستر بشمال غرب بريطانيا اليوم الأربعاء، وذلك عقب الإعلان عن وقوع " حادث كبير" وإجلاء العشرات من المواطنين خلال الليل.
وقد بدأ الحريق في سادلورث مور الأحد الماضي، بعد أيام من الطقس الجاف وموجة حر في أنحاء بريطانيا، حيث تجاوزت درجة الحرارة خلال النهار 30 درجة مئوية اليوم الأربعاء.
وقال ليون باركيس، مساعد رئيس إدارة المطافئ في مانشستر للصحفيين اليوم" فريق عملنا يعمل في ظروف صعبة للغاية".
وأضاف" تم إخلاء 34 منزلا الليلة الماضية كإجراء احترازي" موضحا" نبذل كل ما بوسعنا لإعادة الذين تم إجلاؤهم الى منازلهم اليوم".
وتم إخلاء مزيد من المنازل في منطقة تاميسيد اليوم، كما تم إغلاق عدة مدارس، وذلك بسبب قرب الكثير من المناطق من الأرض المتضررة من الدخان.
وتوقعت هيئة الأرصاد البريطانية استمرار الطقس الحار والجاف حتى يوم الأحد في عدة مناطق.