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الرئيسية | خارج الحدود | الجيش السوري يعلن طرد "داعش" من دير الزور

الجيش السوري يعلن طرد "داعش" من دير الزور

الجيش السوري يعلن طرد "داعش" من دير الزور
هسبريس - متابعة
الأربعاء 27 يونيو 2018 - 18:40

أعلن الجيش السوري، اليوم الأربعاء، طرد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" من بادية دير الزور شرق البلاد.

وقال الجيش السوري في بيان: " تمكنت قواتنا، وبدعم من سلاح الجو السوري، من طرد تنظيم داعش من بادية دير الزور بالكامل، وتطهير مساحة تقدر بـ 5800 كيلومتر مربع، بعد سلسلة من المعارك العنيفة أوقعت في صفوف الارهابين خسائر فادحة بالأرواح والعتاد، وتم طردهم حتى الحدود الادارية لمحافظة حمص".

وأكد المصدر أن "تطهير هذه المساحة من البادية السورية، للوصول الى الحدود العراقية وسحق تنظيم داعش الارهابي، إنما يؤكد الكفاءة العالية للمقاتل العربي السوري وإصرار قيادة الجيش السوري على الاستمرار بملاحقة فلول الارهابين والتنظيمات الارهابية، على اختلاف مسمياتها، إلى أن يعم الامن والسلام والاستقرار ربوع الوطن، وتطهير كامل الترابي السوري على امتداد الجغرافيا من رجس الارهاب التكفيري وداعميه اقليما ودولياً".

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