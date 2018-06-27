الرياح تعطب الملاحتين البحرية والجوية في الكويت

هسبريس - متابعة

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، اليوم الأربعاء، توقف حركة الملاحة البحرية في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة بسبب سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد من غبار وسرعة رياح.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن المؤسسة قولها إن المدير العام الشيخ يوسف العبد الله أصدر تعليمات بوقف الحركة الملاحية في الموانئ الثلاثة، الشويخ والشعيبة والدوحة، مؤقتا بناء على الإفادات الميدانية من مديري العمليات البحرية.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية أفادت على موقعها الإلكتروني بأن البلاد تتأثر حاليا بانخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الغبار العالق يصل إلى أقل من 500 متر على بعض المناطق مع نشاط في الرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية التي تزيد سرعتها عن 70 كيلو مترا في الساعة مما يؤدي إلى ارتفاع الموج إلى أكثر من سبعة أقدام.

كما أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني، اليوم أيضا، أن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي غير مستقرة بسبب حالة الغبار التي تشهدها البلاد حاليا.

وقال مدير إدارة الملاحة الجوية المهندس عماد السنعوسي إن "حركة الطائرات في الهبوط تأثرت بحالة الجو الحالية وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية ما أدى إلى تحويل خمس رحلات إلى مطارات الدول المجاورة، بينما لم تتأثر حركة الإقلاع بسوء الأحوال الجوية".

وأضاف السنعوسي أن الرحلات آنفة الذكر تم تحويلها إلى مطارات الدوحة والمنامة، وأشار إلى أن مستوى الرؤية المسموح بها في الإقلاع والهبوط يعتمد على ما تسمح به المعايير المتبعة في المطار إضافة إلى ترخيص الطائرة وترخيص الطيارين.

وتوقع المسؤول تأجيل بعض الرحلات المغادرة من مطار الكويت الدولي بسبب تحويل بعض الرحلات القادمة إلى المطارات القريبة إذ أن تلك الرحلات ستقلع مرة أخرى بمسافرين جدد.