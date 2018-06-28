الصليب الأحمر: الآلاف يواجهون الخطر في سوريا

هسبريس - متابعة

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن عشرات الآلاف من الأشخاص يواجهون خطرا في محافظة درعا، جنوبي سوريا، سواء وهم عالقون عند خط النار أو أثناء فرارهم من العنف.

وقال مسؤول الشرق الأوسط باللجنة الدولية للصليب الأحمر، روبرت مارديني، في بيان: "نطالب بشكل عاجل جميع الأطراف المتنازعة في درعا والسويداء والقنيطرة بالتحلي بالتعقل والقيام بكل ما في وسعها من أجل حماية المدنيين ومن لا يشاركون الآن في الهجوم والبنية التحتية الأساسية لبقائهم على قيد الحياة".

كما حث مارديني المقاتلين والدول المجاورة على "تسهيل حصول المدنيين على الأمن والخدمات الأساسية، بما يشمل الرعاية الطبية"، وأضاف أن "المدنيين دائما ينبغي أن يكون لديهم خيار الفرار من العنف والبحث عن مأوى وحماية".