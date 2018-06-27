إسبانيا تخرج رفات فرانكو من مقبرة الشهداء

هسبريس ـ مُتابعة

أشار رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أنه سيتم استخراج رفات الديكتاتور الإسباني فرانثيسكو فرانكو، في يوليوز المقبل، من مقبرة وادي الشهداء "Valle de los Caidos" التي دفن بها سنة 1975.

وتعهد سانشيز، في مقابلة تلفزيونية، بنقل رفات الديكتاتور خارج هذا الصرح الضخم، الذي يقع على بعد أربعين كيلومترا من العاصمة الإسبانية مدريد، والذي يعد رمزا لحقبة فرانكو، ليتم تحويله بعد ذلك إلى مركز لتكريم الضحايا، إلا أنه لم يحدد موعدا لهذه الخطوة.

تجدر الإشارة بأن "وادي الشهداء" كان دوما سببا في إثارة الجدل السياسي في إسبانيا، لأن المكان يحمل ذكريات الحرب الأهلية (1936-1939)، فضلا عن فترة ما بعد الحرب، نظرا لأن أعمال البناء اعتمدت في الأربعينيات والخمسينيات على العمل القسري للسجناء الجمهوريين.

ومن المتوقع أن يستند نقل رفات الديكتاتور الإسباني على إصلاح قانون "الذكريات التاريخية"، الذي وافقت عليه حكومة الاشتراكي خوسيه لويس ثاباتيرو (2004-2011)، بينما أكدت وزيرة العدل الإسبانية، دولوريس ديلجادو، أن الوزارة بدأت دراسة قانونية عميقة لتقديم رد قانوني على عملية استخراج الجثث.