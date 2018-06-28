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الرئيسية | خارج الحدود | دبي تعتزم إنجاز مطار مخصص للأسفار الفضائية

دبي تعتزم إنجاز مطار مخصص للأسفار الفضائية

دبي تعتزم إنجاز مطار مخصص للأسفار الفضائية
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 28 يونيو 2018 - 07:38

أعلنت إمارة دبي وضع مخطط متكامل لتنفيذ مطار مُخصص للسفر الفضائي بما يدعم جهود وطموحات دولة الإمارات في مجال استكشاف الفضاء.

وقال خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، أن المؤسسة تخطط لتنفيذ مشروع المطار الكوني الذي يستخدم للسفر الفضائي، ويتيح للجميع إمكانية السفر داخل وخارج الغلاف الجوي، ليكون بذلك أول منفذ متكامل للسفر الفضائي.

وأضاف المسؤول عينه ضمن تصريح صحافي: "سوف تنطلق من المطار أنواع مختلفة من الطائرات، منها الطائرات فوق الصوتية والطائرات تحت الصوتية، والطائرات فوق الجوية"، كما سيضم المطار أول محطة فضاء في المنطقة لإقلاع وهبوط المركبات.

وتابع الزفين: "انطلاقا من كون دولة الإمارات إحدى أكثر الدول طموحاً في مجال استكشاف الفضاء، أدركنا أهمية صياغة مخطط متكامل لمطار مخصص للسفر الفضائي"، وأكمل: "يأتي المشروع ضمن مبادرات حكومة إمارة دبي التي تهدف الى تنفيذ مشروعات مبتكرة تسبق بها دبي العالم بـ10 سنوات".

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - محمد الخميس 28 يونيو 2018 - 08:07
لازال هناك من يعيش في بيوت غير قابلة للسكن وفي دبي اليس الاجدر بكم الاستثمار اولا في الارض؟
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