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الرئيسية | خارج الحدود | ائتلاف وطني جديد لمواجهة الإخوان في الأردن

ائتلاف وطني جديد لمواجهة الإخوان في الأردن

ائتلاف وطني جديد لمواجهة الإخوان في الأردن
هسبريس - متابعة
الخميس 28 يونيو 2018 - 06:57

تجري أربعة أحزاب أردنية لقاءات مكثفة، من أجل تشكيل ائتلاف وطني، يضم أربعة أحزب هي: حزب المؤتمر الوطني "زمزم" المنشق عن الإخوان المسلمين، وحزب "الوسط" وهو حزب إسلامي، والحزب "الوطني الدستوري"، وحزب "الشورى" وهو حزب إسلامي أيضا.

وأفاد مصدر مطلع، أن هناك توجهاً للإعلان عن الأمين العام لحزب "زمزم" الدكتور رحيل غرايبة رئيساً للائتلاف، والدكتور أحمد الشناق أمين عام الحزب "الوطني الدستوري" ناطقاً باسمه.

وأضاف ذات المصدر، أن هذا التشكيل يحظى بدعم الجهات الرسمية الأردنية، التي ترى ضروة إنشاء كيان قوي ومتماسك، لمواجهة حزب جبهة العمل الإسلامي، الواجهة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الذي ما يزال الحزب الأقوى والأكبر، والأكثر تماسكاً وفاعلية.

وقال المصدر، إن هناك محاولات جارية لضم حزب "الشراكة والإنقاذ" ، الذي يضم شخصيات "إخوانية" بارزة وسابقة، كالمراقب العام الأسبق سالم الفلاحات، وحسان ذنبيات، وأحمد الكفاوين.

يشار إلى أن الائتلاف المرتقب، يضم حتى اللحظة ثلاثة أحزاب ذات صبغة إسلامية، وهي "زمزم" و "الوسط" و"الشورى" أما الحزب "الوطني الدستوري" فهو حزب محسوب على النظام الأردني، تم تأسيسه على يد رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق عبدالهادي المجالي.

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