باكستان ترفع الحظر على "أهل السنة والجماعة"

هسبريس - رويترز

قال الحكومة الباكستانية إنها رفعت حظرا على زعيم منظمة أهل السنة والجماعة محمد أحمد اللدهيانوى وشطبت اسمه من قائمة الإرهاب بينما تبحث مفوضية الانتخابات فيما إذا كانت ستسمح للمنظمة بخوض الانتخابات العامة في يوليو تموز.

وأهل السنة والجماعة منظمة سنية متشددة، وتتهم السلطات جماعة عسكر جنجوي التابعة لها بالمسؤولية عن هجمات أسفرت عن مقتل مئات كثيرون منهم من الأقلية الشيعية.

وسجلت المنظمة عشرات المرشحين في الانتخابات العامة المقررة في 25 يوليوز. وأكد حسن عسكري رضوي رئيس وزراء إقليم البنجاب الذي نشأت فيه المنظمة رفع الحظر عن اللدهيانوى وعن سفره وممتلكاته.

وقال رضوي لرويترز: "ستقرر مفوضية الانتخابات خلال اجتماع اليوم ما إذا كان يمكن لأهل السنة والجماعة المنافسة في الانتخابات".