فرنسا تحقق مع 10 متورطين باستهداف مسلمين

هسبريس - رويترز

ذكر مصدر قضائي اليوم الخميس أن قضاة فرنسيين بدأوا تحقيقا رسميا مع تسعة رجال وامرأة للاشتباه في تخطيطهم لشن هجمات ضد مسلمين.

وتتراوح أعمار المشتبه بهم بين 32 و69 وهناك شكوك في أنهم كانوا يخططون لشن هجمات على عدة أهداف وشخوص منهم أئمة مساجد. ومن بين المشتبه بهم شرطي سابق يبلغ من العمر 65 عاما يعتقد أنه زعيم المجموعة وزوجته.

وقال مكتب الادعاء أمس الأربعاء إن السلطات عثرت على 36 قطعة سلاح خلال القبض على أفراد المجموعة مطلع الأسبوع في أماكن متفرقة بفرنسا.