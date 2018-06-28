مقتل 15 شخصا في حريق بسوق في نيروبي

هسبريس - متابعة

أعلن مسؤولون في كينيا أن 15 شخصا على الأقل، من بينهم أربعة أطفال، لقوا حتفهم ، وأصيب 70 آخرون، وذلك بعد أن شب حريق في سوق كبير في نيروبي.