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الرئيسية | خارج الحدود | مقتل 15 شخصا في حريق بسوق في نيروبي

مقتل 15 شخصا في حريق بسوق في نيروبي

مقتل 15 شخصا في حريق بسوق في نيروبي
هسبريس - متابعة
الخميس 28 يونيو 2018 - 12:28

أعلن مسؤولون في كينيا أن 15 شخصا على الأقل، من بينهم أربعة أطفال، لقوا حتفهم ، وأصيب 70 آخرون، وذلك بعد أن شب حريق في سوق كبير في نيروبي.

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