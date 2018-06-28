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الرئيسية | خارج الحدود | راشد الغنوشي مرشحا لانتخابات الرئاسة التونسية

راشد الغنوشي مرشحا لانتخابات الرئاسة التونسية

راشد الغنوشي مرشحا لانتخابات الرئاسة التونسية
هسبريس - متابعة
الخميس 28 يونيو 2018 - 23:36

قال المتحدث باسم حركة "النهضة" في تونس، عماد الخميري، إن الحركة لم تناقش حتى الآن اختيار مرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، عام 2019.

ونقلت وسائل إعلام تونسية، منها إذاعة "ديوان أف أم"، عن الخميري إن الغنوشي يمتلك كل الإمكانيات ليكون رئيسا للجمهورية، وهو مرشحها الرئيسي.

وفهم كثيرون من هذا التصريح أن الحركة حسمت رسميا اسم مرشحها لانتخابات الرئاسة، وهو ما نفاه المتحدث باسمها.

وأضاف الخميري، في تصريح صحافي: ""نظريا، وحسب لوائح الحزب وما ينظم أعماله، نحن نعتبر رئيس الحركة، الشيخ راشد الغنوشي، هو المرشح للمناصب العليا في الدولة".

وتنص المادة 32 من النظام الأساسي لـ"النهضة" على أن من مهام رئيس الحركة "الترشح لشغل المناصب العليا في الدولة، وله ترشيح من يراه مناسبا لذلك بدلا عنه بعد تزكية هذا المرشح من مجلس الشورى". ومن المنتظر أن تشهد تونس، العام المقبل، انتخابات رئاسية وبرلمانية.

واعتبر الخميري أنه "من السابق لأوانه الحديث عن مرشح للنهضة، وهذا الموضوع لم تتم مناقشته في مؤسسات الحركة". وتابع: "في الوقت الذي يتم فيه مناقشة الأمر (اختيار مرشح للانتخابات الرائسية) سنحدّد هل سيتم ترشيح شخص من داخل الحركة أو من خارجها".

وبشأن إن كان ترشيح الغنوشي، إن حدث، سيمثل منافسة للرئيس الحالي، الباجي قايد السبسي، الذي يبقى نظريا مرشحا للانتخابات، أجاب الخميري "من السابق لأوانه الحديث عن الانتخابات الرئاسية، وهذه المسألة لم تطرح في مؤسسات الحركة".

ولم يكن لـ"النهضة" أي مرشح في الانتخابات الرئاسية الماضية، عام 2014، والتي فاز فيها السبسي من حزب نداء تونس. وفي الدور الثاني من هذه الانتخابات صوّت أنصار حركة "النهضة"، وفق مراقبين، لصالح الرئيس السابق منصف المرزوقي، منافس السبسي.

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