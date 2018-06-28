الجيش الإسرائيلي يوصي بتأجيل الحرب ضد غزة

هسبريس - متابعة

أوصى الجيش الإسرائيلي القيادة السياسية في البلاد بتأجيل تنفيذ عملية عسكرية، في قطاع غزة، لحين الانتهاء من بناء الجدار المانع للأنفاق على طول الحدود، بحسب قناة عبرية.

وذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية أنه "على الرغم من التوتر الشديد على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، إلا أن الجيش يحاول إقناع القيادة السياسية بتأجيل المواجهة حتى استكمال بناء الجدار المانع للأنفاق على الحدود".

وأشارت القناة إلى أن الجيش مقتنع تمامًا أنه في حال استمرت هجمات حركة "حماس"، ضد الأهداف الإسرائيلية، فإن الحرب قادمة لا محالة.

وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، أصيب 4 شبان فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، قرب الحدود الشرقية لمدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

ومنذ 2016، يعمل الجيش الإسرائيلي على إقامة جدار ضخم على طول الحدود مع قطاع غزة، بحيث يرتفع بنحو ستة أمتار فوق سطح الأرض، جنبا إلى جنب مع إقامة جدار إسمنتي على عمق عشرات الأمتار تحت الأرض، وذلك بهدف توفير الرد على الأنفاق الهجومية.

ومنذ نهاية مارس الماضي، يشارك الفلسطينيون في مسيرات تطالب بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجّروا منها في 1948، وهو عام قيام إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة.

ويطلق ناشطون فلسطينيون طائرات ورقية وبالونات حارقة، باتجاه المستوطنات المحاذية لغزة منذ بداية مسيرات "العودة"، ما أسفر عن إحراق آلاف الدونمات الزراعية.

وقتلت إسرائيل، وفق وزارة الصحة بغزة، منذ بدء المسيرات أكثر من 131 فلسطينيا وأصابت ما يزيد عن 14 ألف آخرين في القطاع، خلل مشاركتهم في هذه المسيرات، التي تدعو أيضا إلى إنهاء حصار إسرائيل لغزة، المستمر منذ 12 عاما.