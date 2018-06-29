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شركات جوية أمريكية تطالب بتقليل مرافقة حيوانات

شركات جوية أمريكية تطالب بتقليل مرافقة حيوانات
هسبريس - متابعة
الجمعة 29 يونيو 2018 - 00:50

طالبت بعض شركات الخطوط الجوية الأمريكية بالحد من اصطحاب حيوانات أليفة إلى مقصورة الطائرات خاصة لأولئك الذين يوفرون "دعما معنويا" للركاب، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأوضحت الشركات في طلب مقدم لوزارة النقل بالولايات المتحدة أنها لاحظت "زيادة مقلقة في عدد الركاب الذين يرغبون في اصطحاب حيوانات باعتبارها تمثل دعما نفسيا لهم".

وترى الشركات أن هذه الحيوانات "ليست مدربة مثل الكلاب المرافقة للمكفوفين وليست جاهزة للتصرف في أماكن عامة مثل الطائرات والمطارات".

ويسمح القانون الأمريكي لأصحاب الحيوانات بعد تقديم شهادة من طبيب نفسي باصطحاب حيواناتهم الأليفة، كعامل مساهم في "الدعم النفسي"، ما يجري بشكل مجاني.

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