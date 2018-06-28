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الرئيسية | خارج الحدود | السلطات الأمريكية تطالب بإيواء 12 ألف مهاجر

السلطات الأمريكية تطالب بإيواء 12 ألف مهاجر

السلطات الأمريكية تطالب بإيواء 12 ألف مهاجر
هسبريس - متابعة
الخميس 28 يونيو 2018 - 12:06

طالبت سلطات الهجرة في الولايات المتحدة المساعدة من وزارة الدفاع الأمريكية من أجل إيواء 12 ألف مهاجر غير شرعي، منهم ألفين في غضون 45 يوما، في قواعد عسكرية أو مخيمات مبنية على أراض تتبع البنتاجون.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان أن "البنتاجون تلقى طلب مساعدة من وزارة الأمن القومي لإيواء أسر مهاجرين بعدد يصل إلى 12 ألف شخص".

ويحث الطلب البنتاجون على "تحديد منشآت متاحة" أو "أراض" من أجل تشييد ثلاث مخيمات تتسع كل منها لإيواء أربعة آلاف شخص.

وأوضحت وزارة الأمن القومي أنها تريد تشييد هذه المخيمات في تكساس أو نيو مكسيكو أو أريزونا أو كاليفورنيا، وهي الولايات الحدودية مع المكسيك، وذلك لإيواء المهاجرين غير الشرعيين في مناطق قريبة من مراكز الاحتجاز.

وأضافت وزارة الدفاع أن وزارة الأمن القومي تريد إتاحة القواعد أو الأراضي اللازمة لإيواء ألفين مهاجر من العدد الإجمالي، في غضون 45 يوما.

وكان وزير الدفاع جيمس ماتيس قد أكد الإثنين الماضي أن وزارته تعمل على تجهيز منشآت في مخيمات في قواعد عسكرية بولاية تكساس من أجل إيواء المهاجرين، مبرزا ضرورة "منح مأوى للأشخاص الذين يحتاجون لذلك".

يشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترحت إيواء المهاجرين غير الشرعيين في منشآت عسكرية عقب تراجع البيت الأبيض عن سياسة "عدم التسامح" مع الهجرة التي أدت لإبعاد أطفال عن أبائهم على الحدود، على مدار شهري.

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