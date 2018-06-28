عقد قمة بوتين وترامب في 16 يوليوز بهلسنكي

هسبريس - رويترز

قال الكرملين في بيان اليوم الخميس إن اجتماع قمة سيجمع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في العاصمة الفنلندية هلسنكي يوم 16 يوليو.

وأضاف الكرملين أن الزعيمين سيبحثان وضع العلاقات الأمريكية الروسية حاليا وفي المستقبل كما سيتناولان قضايا دولية.