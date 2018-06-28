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الرئيسية | خارج الحدود | عقد قمة بوتين وترامب في 16 يوليوز بهلسنكي

عقد قمة بوتين وترامب في 16 يوليوز بهلسنكي

عقد قمة بوتين وترامب في 16 يوليوز بهلسنكي
هسبريس - رويترز
الخميس 28 يونيو 2018 - 15:35

قال الكرملين في بيان اليوم الخميس إن اجتماع قمة سيجمع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في العاصمة الفنلندية هلسنكي يوم 16 يوليو.

وأضاف الكرملين أن الزعيمين سيبحثان وضع العلاقات الأمريكية الروسية حاليا وفي المستقبل كما سيتناولان قضايا دولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Abou majd الخميس 28 يونيو 2018 - 15:55
ترمب يريد الروس لان معهم الربح ورمى بالاروبيين وبدا في التخلص منهم لانهم منافقون واننانيون يريدون الامتيازات كما ان الادارة الامريكية لمست صرامة الرؤس وتصلب مواقفهم في قضية سروبا واكرانيا فرخصت للتفاوض والتنازل للروس بعد ان تنازل الاروبيون عن كل المبادىء والقيم التي كانت ترفعهم فب عين ا لعالم وخدموا طغيان امربكا ولوبي الفساد بها مما منهم ان لا عودة إلى الوراء ها هو بوتن يعود وها هي امريكا تخفض الجناخ فما موقعكم اننم ايها الاوربيون في العالم ثنائي القطب لقد قضيتم على أمل الشعوب في غد أفضل وستخرجون لا ديدب لا حب اللوك
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