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كُتّاب وآراء
محامي الإمارات: شكوى قطر من "المقاطعة" باطلة
رفضت الإمارات زعم قطر بأن مقاطعتها من لدن السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد أدت إلى تقويض حقوق الإنسان الخاصة بمواطنيها، وأكدت أن "هذا الزعم لا أساس له".
وبدأت محكمة العدل الدولية، في لاهاي، جلسات الاستماع في الدعوى التي أقامتها قطر ضد الإمارات وتتهمها فيها باتخاذ إجراءات تمييزية ضد الرعايا القطريين.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت، العام الماضي، علاقاتها مع قطر واتهمتها بدعم وتمويل الإرهاب، وهي اتهامات تنفيها الدوحة.
وفي حديثه أمام المحكمة كرر محامي دولة الإمارات العرية المتحد السبب الرئيسي للمقاطعة، وأكد أن "قطر تدعم الإرهاب" حين خصصت جلسة المحكمة للاستماع إلى الرد الإماراتي على الدعوى القطرية.