ضبط مسؤولين عن تسريب "الباكالوريا" في مصر

هسبريس - متابعة

أعلنت الداخلية المصرية ضبط ثلاثة أفراد من القائمين على تسريب امتحانات الثانوية العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف المحمولة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات رصدت صفحات وتطبيقات نشرت مشاركات تتضمن أسئلة وإجابات لبعض مواد امتحانات الثانوية العامة.

وتابعت أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد القائمين على إدارة تلك الحسابات، وهم ثلاثة أفراد من محافظتي البحيرة وسوهاج. وأضافت أنه تم ضبطهم وبحوزتهم أجهزة هواتف محمولة، تبين بفحصها وجود دلائل تشير إلى إدارتهم لتلك الحسابات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفق البيان.