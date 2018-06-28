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كُتّاب وآراء
عباس كامل رئيسا لجهاز المخابرات العامة بمصر
عين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اللواء عباس كامل رئيسا لجهاز المخابرات العامة المصرية.
ووفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية فإن "اللواء عباس كامل أدى اليمين الدستورية رئيسا للمخابرات العامة"، كما أدى اللواء ناصر فهمي اليمين الدستورية نائبا لرئيس جهاز المخابرات العامة، بعد أن كان يتولى منصب المدير.
وفي 18 يناير الماضي، أعفى السيسي مدير الجهاز خالد فوزي من منصبه، وكلف عباس كامل بتسيير أعماله لحين تعيين رئيس جديد.
وكامل هو مدير مكتب السيسي منذ أن كان الأخير رئيسا للمخابرات الحربية، قبل أن يتولى وزارة الدفاع ثم رئاسة البلاد في يونيو 2014.
ويعد عباس كامل المسؤول رقم 21 في هيكل الجهاز الاستخباراتي الذي يعود تأسيسه لعام 1954، ويتبع رئيس البلاد بشكل مباشر.
ويهدف الجهاز إلى حماية الأمن القومي للبلاد، داخليا وخارجيا، وله حق التنسيق الشامل مع الأجهزة الأمنية المختلفة.
ورئيس المخابرات العامة، وفق القانون، هو المسؤول عن تأمين نشاط المخابرات والمحافظة على المعلومات ومصادرها ووسائل الحصول عليها، وله أن يتخذ في سبيل ذلك الإجراءات الضرورية والمناسبة.
وخلال 3 سنوات مضت أعفى السيسي عشرات المسؤولين في جهاز المخابرات العامة، بينهم قيادات رفيعة وفق تقارير إعلامية محلية.