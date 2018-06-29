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كُتّاب وآراء
طلبات إعانات "البطالة الأمريكية" تفوق المتوقع
ارتفع عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي لكن الاتجاه العام ما زال متسقا مع سوق عمل متوازنة.
وقالت وزارة العمل الأمريكية إن طلبات الإعانة الجديدة زادت تسعة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 227 ألفا للأسبوع المنتهي في 23 يونيو. ولم يجر تعديل بيانات الأسبوع السابق.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة الطلبات إلى 220 ألف طلب الأسبوع الماضي. وقد لا يكون هناك سوى مجال محدود لأن تسجل الطلبات انخفاضا كبيرا.
ويبدو أن سوق العمل قد بلغت حد التوظيف الكامل أو قريبة منه في ظل تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوياته في 18 عاما عند 3.8 بالمئة.
ونزل معدل البطالة 0.3 نقطة مئوية هذا العام، وهو قريب من المستوى الذي يتوقعه مجلس الاحتياطي الاتحادي بنهاية العام الحالي والبالغ 3.6 بالمئة.
وارتفع متوسط الطلبات في أربعة أسابيع، الذي يعتبر مقياسا أدق لسوق العمل، بمقدار ألف طلب إلى 222 ألف طلب في الأسبوع الماضي.