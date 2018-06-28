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كُتّاب وآراء
قتلى في استهداف مقر صحيفة أمريكية بالرصاص
قال مسؤول بالشرطة الأمريكية لقناة "فوكس نيوز" إن عددا من الأشخاص قتلوا اليوم بالرصاص الحي.
وأضاف المصدر نفسه أن عدة أشخاص قتلوا بالرصاص في مكتب صحيفة في أنابوليس، بولاية ماريلاند الأمريكية.
من جهة أخرى، أوردت منابر صحفية أن إطلاق نار أسفر عن سقوط عدد من القتلى داخل صحيفة في انابوليس، عاصمة ولاية ميريلاند القريبة من واشنطن.
وكتبت السلطة المكلفة مراقبة الاسلحة النارية، على حسابها على تويتر، انها "تتعامل مع اطلاق نار في صحيفة كابيتال غازيت في انابوليس".
كما ذكرت وسائل الاعلام، أيضا، ان الحادث، الذي نتج عنه سقوط جرحى كذلك، وقع داخل قاعة التحرير في الصحيفة المذكورة.