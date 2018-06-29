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الرئيسية | خارج الحدود | الكرملين: بوتين وترامب سيبحثان الوضع في سوريا

الكرملين: بوتين وترامب سيبحثان الوضع في سوريا

الكرملين: بوتين وترامب سيبحثان الوضع في سوريا
هسبريس - رويترز
الجمعة 29 يونيو 2018 - 11:55

قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الجمعة إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب سيجريان مناقشات مفصلة بشأن سوريا عند اجتماعهما في يوليوز.

وذكر بيسكوف في مؤتمر صحفي عبر الهاتف أنه إذا أثار ترامب مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية عام 2016 سيؤكد بوتين مجددا أن موسكو ليس لها علاقة بالأمر.

وأضاف أن بوتين على استعداد للمضي صوب تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة إن أبدت واشنطن نفس القدر من الاستعداد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - khaald الجمعة 29 يونيو 2018 - 12:07
شنو زعما غادي يقسموها بيناتهم ؟ سوريا أصبحت محطة تجارب حرب بين الجميع
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2 - Touhali الجمعة 29 يونيو 2018 - 12:27
la mise à jour de leurs intérêts dans le monde.
Ils sont tous et les européens intelligents et savent ce qu'ils font et veulent.
ceux que ne savent que hypocrisie sont ceux que ne savent rien que de hypocrisie.
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