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الرئيسية | خارج الحدود | ملك الأردن وولي العهد يخوضان تدريبات عسكرية

ملك الأردن وولي العهد يخوضان تدريبات عسكرية

ملك الأردن وولي العهد يخوضان تدريبات عسكرية
هسبريس - رويترز
الجمعة 29 يونيو 2018 - 18:45

في شريط مصور نشر على صفحة الملكة رانيا، قرينة العاهل الأردني على موقع فيسبوك، ظهر الملك عبد الله وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وهما يشاركان في تدريبات عسكرية.

الأمير الحسين، وهو الابن الأكبر للملك عبد الله والملكة رانيا، ولد في عمان يوم 28 يونيو حزيران 1994. وصدر مرسوم ملكي في 2 يوليوز 2009 بتعينه وليا للعهد، وذلك وفقا للموقع الرسمي للديوان الملكي الهاشمي.

الديوان الملكي أفاد، أيضا، أن ولي العهد ضابط برتبة ملازم ثان في الجيش العربي الأردني. وشارك في عدة دورات تدريبية عسكرية.

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