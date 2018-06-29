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كُتّاب وآراء
عبد السلام يبرر "الهجمات الإرهابية" في باريس
تحدث صلاح عبد السلام، الناجي الوحيد من الجهاديين الذين نفذوا اعتداءات 13 نوفمبر 2015 في باريس، بنبرة تحدي مبررا الهجمات بما يفعله قادة فرنسا تجاه المسلمين، وذلك خلال مثوله للمرة السابعة أمام قاضي مكافحة الإرهاب.
وأظهرت مقتطفات سربتها إذاعة (RTL) عبد السلام يمثل أمام قاضي التحقيقات أمس للمرة السابعة، مجددا رغبته في عدم توكيل محام، وبأنه يفوض أمره إلى الله، بحسب الإذاعة.
وانصب تركيز عبد السلام على سرد الأسباب التي -من وجهة نظره- تبرر الهجمات، وشن هجوما على الرئيس الفرنسي الحالي، إيمانويل ماكرون، قائلا إن "تعطشه إلى السلطة والشهرة" يدفعه إلى إسالة "دم المسلمين".
وفي رسالة تهديد، قال إن "الأمن لن يسود في أراضينا طالما استمر ذلك".
وفيما يتعلق بالضحايا، قال "لم نهاجمكم لأنكم تأكلون لحم الخنزير وتشربون الخمر وتسمعون الموسيقى بل لأن المسلمين يدافعون عن أنفسهم إذا ما تعرضوا لهجوم".
وأنهى عبد السلام خطابه بـ"تفويض الله في أمره"، كما رفض الإجابة على أسئلة القاضي الذي استدعاه مرة أخرى لمحاولة إخراجه من صمته وتحقيق تقدم في التحقيقات.
وفي رد فعل على هذه الكلمات، أصر محامي ضحايا تفجيرات باريس، جيرار شيملا، في مقابلة مع شبكة (فرنس انفو) على أنه ليس هناك "ما يمكن توقعه" من الإرهابي المزعوم، سواء فيما يتعلق بإحراز تقدم في التحقيقات أو في شعوره بالندم.