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الرئيسية | خارج الحدود | "الثأر" وراء الهجوم على صحيفة محلية بميريلاند

"الثأر" وراء الهجوم على صحيفة محلية بميريلاند

"الثأر" وراء الهجوم على صحيفة محلية بميريلاند
هسبريس - متابعة
الجمعة 29 يونيو 2018 - 13:45

كشفت السلطات الأمريكية أن منفذ الهجوم الذي وقع داخل صحيفة محلية بمدينة أنابوليس في ولاية ميريلاند، مما تسبب في سقوط خمسة قتلى، تحرك بدافع "الثأر".

وتواصل السلطات في الوقت الراهن التحقيقات من أجل كشف ملابسات الاعتداء الذي وقع ضد صحيفة (كابيتال) مساء الخميس.

وقال ريان فراشور المتحدث باسم الشرطة في مقاطعة (ان ارونديل) حيث وقع الحادث، في مؤتمر صحفي إن "المتورط في الاعتداء تحرك بشكل ما بدافع الثأر من الصحيفة".

وذكر فراشور أن المنفذ المحتمل للهجوم كان يوجه تهديدات للصحيفة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

واعتقلت السلطات منفذ الهجوم ولم تكشف بعد عن هويته، رغم أن وسائل إعلام ذكرت أن اسمه جاردو راموس وعمره 38 عاما.

وتضامن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع ضحايا الحادث.

وذكر ترامب في تغريدة على حسابه على شبكة "تويتر" الاجتماعية "عقلي وصلواتي مع الضحايا واسرهم. شكرا لجميع اجهزة الطوارئ الموجودة حاليا في مسرح" الهجوم.

وتقع مدينة أنابوليس على بعد 50 كلم شرقي واشنطن ويسكنها 40 ألف نسمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Jimmy james الجمعة 29 يونيو 2018 - 14:12
دعونا الآن نجلس ونسترخي ونلاحض هل من أي قنات أمريكية ستصف الفعل بالإرهاب ام لا.
دعوني اخمن. لابد أنه العمل الإجرامي قام به مختل عقلي فقط، طالما أن المرتكب للجريمة لا يحمل اسم: محمد أحمد عبد الله الشملقي. وإذا كان هذا الأخير، فحتما سيسمى: إرهابي....
L
Let's just sit back, relax and watch, cause the killer won't be called: terrorist only because his name is NOT Mohammed Ahmed Abdellah Chmallaki, and if so, he'll be automatically called terrorist. Most likely he'll be called: a man with mental issues. Why it's like that I'm wondering?
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