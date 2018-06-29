"الثأر" وراء الهجوم على صحيفة محلية بميريلاند

هسبريس - متابعة

كشفت السلطات الأمريكية أن منفذ الهجوم الذي وقع داخل صحيفة محلية بمدينة أنابوليس في ولاية ميريلاند، مما تسبب في سقوط خمسة قتلى، تحرك بدافع "الثأر".

وتواصل السلطات في الوقت الراهن التحقيقات من أجل كشف ملابسات الاعتداء الذي وقع ضد صحيفة (كابيتال) مساء الخميس.

وقال ريان فراشور المتحدث باسم الشرطة في مقاطعة (ان ارونديل) حيث وقع الحادث، في مؤتمر صحفي إن "المتورط في الاعتداء تحرك بشكل ما بدافع الثأر من الصحيفة".

وذكر فراشور أن المنفذ المحتمل للهجوم كان يوجه تهديدات للصحيفة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

واعتقلت السلطات منفذ الهجوم ولم تكشف بعد عن هويته، رغم أن وسائل إعلام ذكرت أن اسمه جاردو راموس وعمره 38 عاما.

وتضامن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع ضحايا الحادث.

وذكر ترامب في تغريدة على حسابه على شبكة "تويتر" الاجتماعية "عقلي وصلواتي مع الضحايا واسرهم. شكرا لجميع اجهزة الطوارئ الموجودة حاليا في مسرح" الهجوم.

وتقع مدينة أنابوليس على بعد 50 كلم شرقي واشنطن ويسكنها 40 ألف نسمة.