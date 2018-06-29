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الرئيسية | خارج الحدود | إسرائيل ترفع حالة التأهب شمال الأراضي المحتلة

إسرائيل ترفع حالة التأهب شمال الأراضي المحتلة

إسرائيل ترفع حالة التأهب شمال الأراضي المحتلة
عبد الرؤوف أرناؤوط من القدس*
الجمعة 29 يونيو 2018 - 22:55

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب على الحدود الشمالية مع تصاعد القتال بين قوات نظام بشار الأسد والمعارضة في الجنوب السوري.

وقالت صحيفة "هآرتس" إن "قوات الجيش رفعت مستوى التأهب في مرتفعات الجولان، في ضوء التصعيد الأخير في القتال جنوبي سوريا، والاقتراب المتزايد للجيش السوري من الحدود الإسرائيلية".

وأضاف المصدر: "لا تتوقع إسرائيل مواجهة مباشرة مع الجيش السوري، لكنها تستعد لاحتمال حدوث آثار غير مباشرة من هجوم النظام بمساعدة من روسيا وإيران على منطقة درعا، التي لا تبعد سوى 60 كلم عن الحدود الشمالية".

ولفتت الصحيفة في هذا الصدد إلى توجه رئيس أركان الجيش غادي آيزنكوت إلى واشنطن مساء الخميس لإجراء لقاء سريع مع نظيره الأمريكي. في حين "يجتمع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، الأحد، لمناقشة استعداد الجبهة الداخلية لشن حرب في الشمال"، بحسب "هآرتس".

وقالت هارتس: "تم ترتيب اجتماع آيزنكوت مع رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد، وسيناقش الجانبان بشكل أساسي الأحداث في سوريا، فضلا عن الجهود المشتركة للبلدين لتقييد التدخل العسكري الإيراني في المنطقة".

ورغم تحذيرات أمريكية، تشهد درعا منذ أكثر من 10 أيام هجوما جويا وبريا مكثفا من النظام وحلفائه، حيث تقدمت قوات النظام والمليشيات الشيعية الموالية لها بريف درعا الشرقي، وسيطرت على بلدتي "بصرى الحرير" و"ناحتة".

*وكالة أنباء الأناضول

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