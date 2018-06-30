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الرئيسية | خارج الحدود | مدغشقر تحدد موعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل

مدغشقر تحدد موعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل

مدغشقر تحدد موعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل
هسبريس - متابعة
السبت 30 يونيو 2018 - 01:44

ذكر رئيس وزراء مدغشقر، كريستيان نتساي، أمس الجمعة، أنه من المقرر أن تجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في البلاد في السابع من نوفمبر القادم، على أن تجرى الجولة الثانية في 19 ديسمبر.

وأضاف "آمل أن يكون إعلان هذين التاريخين سبيلا لتعزيز الاسترضاء السياسي، وإجراء انتخابات حقيقية، تحل مشكلات مدغشقر".

وكان قد تم تعيين نتساي رئيسا للوزراء، بالدولة الجزيرة، الواقعة قبالة سواحل شرق إفريقيا، أوائل هذا الشهر بعد أن استقال سلفه، بسبب أزمة سياسية مستمرة منذ زمن طويل.

وكانت الازمة السياسية قد بدأت، بعد أن تبنت مدغشقر قانونا انتخابيا جديدا في إبريل الماضي، ذكرت المعارضة أنه سيدعم الحكومة الحالية، خلال الانتخابات.

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