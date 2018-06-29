سيول تغلق أبواب اللجوء بعد وصول مئات اليمنيين

جويس لي وهاجين تشوي*

قالت وزارة العدل الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، إنها ستشدد القوانين المنظمة لوصول اللاجئين بعد أن أثارت زيادة سريعة في عدد طالبي اللجوء اليمنيين مشاعر معادية للمهاجرين في الدولة المتجانسة عرقيا.

وقالت الوزارة إن أكثر من 552 شخصا وصلوا من اليمن إلى جزيرة جيجو، وهي منتجع في جنوب البلاد، بين يناير كانون الثاني ومايو أيار وهو ما يزيد على 430 يمنيا تقدموا على الإطلاق بطلبات لجوء إلى كوريا الجنوبية.

ومنحت كوريا الجنوبية أكثر قليلا من 800 شخص حق اللجوء منذ 1994. وأثارت الزيادة الكبيرة المفاجئة في عدد اليمنيين الذين وصلوا إلى البلاد مخاوف من أن كثيرين ربما يسعون للحصول على ميزات اقتصادية وليس الحماية وهو ما قد يؤدي لزيادة في الجريمة ومشاكل اجتماعية أخرى.

وخلال الأسبوعين الماضيين وقع أكثر من 540 ألف كوري جنوبي التماسا للبيت الأزرق الرئاسي عبر الإنترنت طالبين أن تلغي الحكومة أو تعدل دخول البلاد دون تأشيرة ومنح حق اللجوء لمن يطلب ذلك.

وقالت وزارة العدل إنها ستنقح قانون اللاجئين لمنع إساءة استعماله. وأضافت أن السلطات ستزيد أيضا عدد الضباط الذين يفحصون طلبات اللجوء من أجل سرعة الفحص والتحقق التام من الهويات لتفادي حدوث مشاكل من بينها "الإرهاب والجريمة العنيفة".

ومن قبل منعت سول طالبي اللجوء الموجودين في جزيرة جيجو من مغادرتها وشطبت اليمن في الأول من يونيو حزيران من قائمة الدول التي يسمح لمواطنيها بدخول البلاد دون تأشيرة.

وقال مسؤول في وزارة العدل إن سبب اختيار طالبي اللجوء لجزيرة جيجو يمكن أن يكون قيام شركة طيران آسيا منخفضة التكلفة بتشغيل خط مباشر بين الجزيرة وكوالالمبور في ديسمبر كانون الأول.

وقال المسؤول طالبا ألا ينشر اسمه "بدأ عدد قليل من اليمنيين في دخول البلاد في أوائل ديسمبر وانتشرت أخبار الرحلة الجديدة في أوساط اليمنيين الموجودين في ماليزيا وعددهم 2800".

وبدأت كوريا الجنوبية في قبول طلبات اللجوء في 1994 بعد انضمامها إلى المعاهدة الخاصة بوضع اللاجئين في 1992.

وأصدرت كوريا الجنوبية قانون اللاجئين في 2013 لتصبح أول دولة آسيوية تصدر تشريعا للاجئين يسمح بحماية من لديهم أسباب كافية للخوف من الاضطهاد على أسس عرقية أو دينية أو بسبب الجنسية أو الجماعة الاجتماعية أو السياسية التي ينتمون إليها.

ومنذ 1994 تقدم 40470 شخصا بطلبات لجوء إلى كوريا الجنوبية قبلت الحكومة منها 839 طلبا فقط.