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الرئيسية | خارج الحدود | بعد الرياح والسيول .. اليونان تتوق إلى الصيف

بعد الرياح والسيول .. اليونان تتوق إلى الصيف

بعد الرياح والسيول .. اليونان تتوق إلى الصيف
هسبريس - رويترز
السبت 30 يونيو 2018 - 02:45

لزم اليونانيون، الذين يستمتعون عادة بأجواء الصيف المبكر، منازلهم الأسبوع الحالي حيث اجتاحت رياح وأمطار غزيرة البلاد وتسببت في سيول أغرقت بعض المنتجعات.

وتعرضت بلدات ومدن في أنحاء اليونان لطقس غير معتاد أدى لتحول بعض الشوارع إلى برك من المياه مما أثار مخاوف في بلد يعتمد بشدة على إيرادات السياحة الصيفية.

وقالت واحدة من السكان وتدعى أثينا "غرقنا في خمس دقائق. هل ترى كل هذه المياه؟".

وقال خبراء الطقس إن السبب هو ظاهرة (نيفيله) المناخية المستوحى اسمها من حورية تعيش بين السحب في الأساطير الإغريقية.

وقال أنطونيس لالوس المدير بهيئة الأرصاد الجوية إن طقسا أكثر دفئا ساد أنحاء أخرى من غرب أوروبا وسيمتد إلى اليونان لكنه لم يحدد موعدا لذلك.

وقالت كريستينا سوزي خبيرة الأرصاد الجوية على محطة سكاي التلفزيونية "لا، إنه(الصيف) ليس في الطريق، على الأقل ليس في الأسبوع الأول من يوليو".

وفي العاصمة قال بعض السكان إنهم قرروا تأجيل خطط العطلة والبقاء في المنزل.

وقالت ماريا بالافا (23 عاما) "لم أشهد مثل هذا الطقس في أثينا مطلقا خلال الصيف".

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