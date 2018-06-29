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الرئيسية | خارج الحدود | أمريكا تغادر سباق الرئاسة في منظمة الهجرة الدولية

أمريكا تغادر سباق الرئاسة في منظمة الهجرة الدولية

أمريكا تغادر سباق الرئاسة في منظمة الهجرة الدولية
هسبريس - متابعة
الجمعة 29 يونيو 2018 - 20:45

خسر المرشح الامريكي المثير للجدل لمنصب مدير منظمة الهجرة الدولية السباق بعد اخفاقه فى الحصول على الدعم الدولي المناسب، وفقا لما ذكرته مصادر دبلوماسية.

وحصل المرشح الامريكي كين اسحق، الذى اضطر للاعتذار عن تعليقات مناهضة للمسلمين طفت على السطح فى وقت سابق من العام الجاري، على اقل الاصوات فى ثلاث جولات من الاقتراع اليوم الجمعة، وبالتالى خرج من السباق.

والمرشحان الباقيان هما انطونيو فيتورينو من البرتغال، الذى شغ منصب رئيس المفوضية الاوروبية فى السابق، ولورا طومسون من كوستاريكا، نائبة مدير منظمة الهجرة الدولية.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - karimos الجمعة 29 يونيو 2018 - 21:12
بلد الحوت يفقد ريادة المنظمات العالمية بل وينهج سياسة الكرسي الفارغ في العديد منها لأنه يفتقد للفيتو داخلها ويفقد شخصيته الريادية فيها ..
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