أمريكا تغادر سباق الرئاسة في منظمة الهجرة الدولية

هسبريس - متابعة

خسر المرشح الامريكي المثير للجدل لمنصب مدير منظمة الهجرة الدولية السباق بعد اخفاقه فى الحصول على الدعم الدولي المناسب، وفقا لما ذكرته مصادر دبلوماسية.

وحصل المرشح الامريكي كين اسحق، الذى اضطر للاعتذار عن تعليقات مناهضة للمسلمين طفت على السطح فى وقت سابق من العام الجاري، على اقل الاصوات فى ثلاث جولات من الاقتراع اليوم الجمعة، وبالتالى خرج من السباق.

والمرشحان الباقيان هما انطونيو فيتورينو من البرتغال، الذى شغ منصب رئيس المفوضية الاوروبية فى السابق، ولورا طومسون من كوستاريكا، نائبة مدير منظمة الهجرة الدولية.