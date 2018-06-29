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كُتّاب وآراء
غرق مركب يخلّف وفاة ثلاثة رضع قبالة ليبيا
انتشلت جثث ثلاثة رضع، وأعلن عن فقدان نحو مائة شخص، بعد غرق مركب يقل مهاجرين الجمعة قبالة ليبيا، وفق ما أفاد ناجون وعناصر من حرس السواحل الليبيين.
وقال ناجون، نقلوا إلى منطقة الحميدية على بعد 25 كيلومترا شرق العاصمة طرابلس، إن نحو 120 شخصا معظمهم أفارقة، كانوا على متن القارب المطاطي عندما غرق على بُعد ستة كيلومترات من الساحل الليبي.
وأمكن إنقاذ 16 شخصا وجميعهم من الشباب، حسب مراسل "فرانس برس". وكان القارب المطاطي أبحر فجرا من القره بوللي، الواقعة على بُعد 50 كيلومترا شرق العاصمة طرابلس، حسب من تم إنقاذهم.
وبعد ساعات من إبحاره حدث انفجار في المركب، واشتعلت النار في المحرك، وبدا الماء يتسرب إليه، وحاول المهاجرون التشبث بقسم من المركب أو بصفائح وقود وقعت في البحر.
وحسب حرس السواحل، فقد أبلغ عن الغرق صيادون كانوا بالجوار. وأوردت شهادات أن عدة أسر مغربية في المركب، إضافة إلى يمنيين. وبين المفقودين رضيعان وثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و12 عاما، إضافة إلى ما بين 10 و15 امرأة.