24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:27
|06:16
|13:36
|17:16
|20:47
|22:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الدرهم ينخفض أمام الأورو ويرتفع مقابل الدولار
- خطر الأفاعي والعقارب يؤرق ساكنة زاكورة في فصل في الصيف
- المبعوث الأممي إلى الصحراء يتقصى الأوضاع الحقوقية جنوب المملكة
- سامبولي يكشف خطة المنتخب الأرجنتيني أمام فرنسا
- لدغة أفعى تودي بحياة سيدة خمسينية في الحوز
حادثة سير مميتة تضع شقيق اللاعب حارث في قبضة أمن مراكش (5.00)
والد الزفزافي: نعيش "نكبة" .. والإجماع المغربي أبطل "أحكام الريف" (5.00)
نشطاء إعلاميون: إدانة المهداوي قاسية وتهمة "عدم التبليغ" خطيرة (5.00)
- رصيف الصحافة: الحكومة تتراجع عن الرفع من التعويضات العائلية - (98)
- الخلافات في المنتخب الوطني .. "سيناريو الزاكي" يهدّد مصطفى حجي - (96)
- والد الزفزافي: نعيش "نكبة" .. والإجماع المغربي أبطل "أحكام الريف" - (93)
- الأغلبية تتطلع لمراجعة "أحكام معتقلي الريف" بالمرحلة الاستئنافية - (77)
- معتقلو الريف يخوضون مرحلة جديدة من المحاكمة وينشُدون البراءة - (73)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مسؤولون أمريكيون: كوريا الشمالية تخدع واشنطن
قال مسؤولون أمريكيون، إن وكالات الاستخبارات في الولايات المتحدة تعتقد أن كوريا الشمالية "تخدع واشنطن، وتواصل نشاطها النووي"، رغم الانفراجة الأخيرة في العلاقات بين الجانبين.
ونقلت شبكة "NBC News" الإخبارية الأمريكية، أمس الجمعة، عن مسؤولين (لم تسمهم) قولهم "وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) وغيرها من الوكالات، تعتقد أن بيونغ يانغ، زادت إنتاجها من الوقود النووي المستخدم في صنع الأسلحة، بمواقع سرية متعددة في الأشهر الأخيرة".
واعتبر المسؤولون، أن "زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، يمارس استراتيجية مزدوجة في هذا الشأن".
وأوضحوا بالقول: "كيم، يحاول الحصول على أكبر قدر ممكن من التنازلات من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي الوقت نفسه يواصل إنتاج السلاح النووي، الذي يعد أمرا محوريا في بقاء النظام".
وحتى الساعة 10: 00 ت.غ، لم يعلق البيت الأبيض رسميا على ما أوردته شبكة "NBC News".
ويأتي هذا التقرير رغم ما قاله ترامب، في وقت سابق من يونيو الجاري، عقب قمته التاريخية مع "كيم"، بأنه "لم يعد هناك أي تهديد نووي من جانب كوريا الشمالية".
وفي 12 يونيو الجاري، عقد الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي، "قمة تاريخية" في سنغافورة، تلاها بيان مشترك وقّعه الطرفان.
وتضمن البيان المشترك، التزامًا من بيونغ يانغ، بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، مقابل التزام الولايات المتحدة بأمن كوريا الشمالية.