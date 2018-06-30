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الرئيسية | خارج الحدود | مسؤولون أمريكيون: كوريا الشمالية تخدع واشنطن

مسؤولون أمريكيون: كوريا الشمالية تخدع واشنطن

مسؤولون أمريكيون: كوريا الشمالية تخدع واشنطن
هسبريس - الأناضول
السبت 30 يونيو 2018 - 09:06

قال مسؤولون أمريكيون، إن وكالات الاستخبارات في الولايات المتحدة تعتقد أن كوريا الشمالية "تخدع واشنطن، وتواصل نشاطها النووي"، رغم الانفراجة الأخيرة في العلاقات بين الجانبين.

ونقلت شبكة "NBC News" الإخبارية الأمريكية، أمس الجمعة، عن مسؤولين (لم تسمهم) قولهم "وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) وغيرها من الوكالات، تعتقد أن بيونغ يانغ، زادت إنتاجها من الوقود النووي المستخدم في صنع الأسلحة، بمواقع سرية متعددة في الأشهر الأخيرة".

واعتبر المسؤولون، أن "زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، يمارس استراتيجية مزدوجة في هذا الشأن".

وأوضحوا بالقول: "كيم، يحاول الحصول على أكبر قدر ممكن من التنازلات من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي الوقت نفسه يواصل إنتاج السلاح النووي، الذي يعد أمرا محوريا في بقاء النظام".

وحتى الساعة 10: 00 ت.غ، لم يعلق البيت الأبيض رسميا على ما أوردته شبكة "NBC News".

ويأتي هذا التقرير رغم ما قاله ترامب، في وقت سابق من يونيو الجاري، عقب قمته التاريخية مع "كيم"، بأنه "لم يعد هناك أي تهديد نووي من جانب كوريا الشمالية".

وفي 12 يونيو الجاري، عقد الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي، "قمة تاريخية" في سنغافورة، تلاها بيان مشترك وقّعه الطرفان.

وتضمن البيان المشترك، التزامًا من بيونغ يانغ، بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، مقابل التزام الولايات المتحدة بأمن كوريا الشمالية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - هشام السبت 30 يونيو 2018 - 12:40
توقعت هذا اصلا قبل انعقاد القمة، لا تقة في امريكا وكانت تريد مبرر حتى تهجم عليها وتحتلها على اي حال لكن لا تريد ان تفعل نفس الخطا مع العراق بل تريد ان تقول للعالم نحن نريد السلم و الحلول السلمية لكنهم خدعونا...
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