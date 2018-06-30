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كُتّاب وآراء
فتح تندد بهتافات إيرانية مناهضة للفلسطينيين
نددت حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت بهتافات لمتظاهرين إيرانيين مناهضة للفلسطينيين على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تواجهها طهران.
وقال بيان صدر عن الحركة للناطق باسمها أسامة القواسمي "نستنكر الهتافات الرخيصة التي خرجت من أفواه بعض الإيرانيين المحتجين على الأوضاع الاقتصادية، ضد الشعب الفلسطيني المناضل والتي تمنت (الموت للفلسطينيين)".
وجاء في البيان "هل يظن الايرانيون أن حكوماتهم السابقة والحالية قدمت فلسا واحدا للشعب الفلسطيني؟ هذا غير صحيح بالمطلق".
واعتبر أنه "من العار أن يظن البعض أن الأزمة الاقتصادية في إيران سببها دعم الشعب الفلسطيني، فإيران لم تقدم شيئا للشعب الفلسطيني، بالرغم من وقوف حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية الى جانب ثورة الخميني في العام 1979، ولم نسئ لهم يوما لفظا ولا فعلا ولم نتدخل في شؤونهم الداخلية مطلقا".
وأضاف أن "أي دعم له شواهده الواضحة التي تؤثر على حياة الشعب الفلسطيني وصموده، وإن أحدا من الشعب الفلسطيني لم ير أو يسمع عن الدعم الايراني بالمطلق، ولم نر أو نسمع أن ايران ساهمت في بناء مدرسة او جامعة او مستشفى او أي مشروع تنموي".
وتابع "إن كان بعض الايرانيين يظن أن دعمهم لحزب ما هو دعم للشعب الفلسطيني فهذا وهم وخطأ كبيران، فإيران بدعمها لحماس لم تدعم الشعب الفلسطيني بالمطلق".
في الوقت ذاته ، أكد بيان فتح "احترام وتقدير الحركة والشعب الفلسطيني للشعب الايراني، وأن تلك الاصوات مُضللة ولا تمثل الشعب الإيراني الذي بفطرته يدعم حقوق الشعب الفلسطيني".
وكانت انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لاحتجاج المئات من الايرانيين على الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تسود بلادهم, مطالبين بوقف التدخل الإيراني خارج حدود الدولة، وإنفاق المليارات المهدرة على الحروب الخارجية في إصلاح الدولة.
وظهر في المقاطع المتداولة متظاهرون إيرانيون يهتفون بـ"الموت لفلسطين"، وذلك خلال الاحتجاجات التي تضرب طهران وعدة مدن إيرانية بسبب انهيار العملة وارتفاع الأسعار بشكل حاد.