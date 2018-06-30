"السيناريو الفينزويلي" يلوح في الأفق المكسيكي

سينيكا تارفاينين من مكسيكو سيتي*

يتوجه الناخبون فى المكسيك إلى مراكز الاقتراع الأحد للإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات العامة(رئاسية وبرلمانية ومحلية) بعد انتهاء أشد الحملات الإنتخابية عنفا فى البلاد منذ عشرين عاما، ما جعل معدلات الجريمة تتصدر البرامج الإنتخابية للمرشحين الأربعة.

وأظهرت نتائج استطلاعات الرأى العام تقدم مرشح حزب التجديد الوطني اليسارى الشعبوي أندريه مانويل أوبرادور/ 64 عاما/ على منافسيه، وشغل أوبرادور منصب عمدة العاصمة مكسيكو سيتي في السابق.

ويوصف الرئيس السابق لمجلس النواب ريكاردو أنايا/39 عاما/ من جانب التحالف الحزبي الذي يقوده ويضم عددا من الاحزاب على أنه يمثل" التغيير الحديث" فى مواجهة مدرسة أوبرادور الاشتراكية القديمة.

ويواجه خوسيه أنطونيو ميدى/49 عاما/ السياسى المستقل، الذى شغل منصبا وزاريا خمس مرات، تحديا يتمثل فى المحافظة على مسافة فاصلة عن الحزب الثوري المؤسسى، الذي يقوده الرئيس المنتهية ولايته انريكى بينا نييتو، والذى اختاره مرشحا عنه لخوض الانتخابات الرئاسية فى محاولة لتحسين صورة الحزب الفاسدة.

وليس متوقعا أن يحصل المرشح الرئاسي الرابع المستقل جايمى رودريجيز سوى على نسبة مئوية قليلة من الاصوات فى الانتخابات التى تجرى بنظام الجولة الواحدة.

ولايحق للرئيس الحالي بينا نييتو خوض الانتخابات مرة أخرى ، حيث يحدد الدستور شغل منصب الرئاسة لمدة واحدة فقط.

ويحق لنحو 90 مليون ناخب تقريبا المشاركة فى اختيار رئيس للبلاد و500 عضو بمجلس النواب و128 عضوا بمجلس الشيوخ فضلا عن اختيار مسؤولين على مستوى الولايات والاقاليم ومجالس المدن.

وتسيطر على الانتخابات مخاوف وقوع عمليات قتل تستهدف السياسيين، ووفقا لروبن سالازار مدير منظمة"ايتيلليكت" المعنية باستشارات المخاطر، وشملت قائمة ضحايا عمليات القتل أكثر من 40 مرشحا او مرشحا محتملا، وتسعى جماعات الجريمة من وراء ذلك إلى أن يكون لها نفوذ بصورة خاصة على المستوى المحلى.

تقول بريجيت لام، مديرة قسم شؤون امريكا اللاتينية بمؤسسة فريدرش ناومان الالمانية:"إن أجواء الخوف تؤثر بالتأكيد على اتخاذ الكثير من القرارات" من جانب السياسيين.

لقد تراجع أكثر من ألف مرشح عن قراراتهم بخوض الانتخابات بسبب مخاوف على حياتهم، بحسب ما ذكرته صحيفة "ميلينيو".

تقول سوزانا أوشوا، المرشحة لعضوية مجلس الشيوخ:" هذه دولة يتم فيها قتل أبرز الصحفيين ونشطاء البيئة، وقتل النساء فقط لمجرد كونهن نساء".

لقد تفوقت قضية الجريمة فى البرامج الانتخابية عما عداها من قضايا اخرى، مثل تباطؤ معدل النمو الاقتصادي الى نحو 2% فى ثانى أكبر اقتصاد فى أمريكا اللاتينية.

وينظر البعض إلى الاجراءات القوية التي اتخذها الرئيس المنتهية ولايته بينا نييتو وأسلافه على أنها ذهبت أدراج الرياح ولم تسفر عن نتيجة.

ويقترح أوبرادور وضع بديل استراتيجى يقضى بمنح عفو عن المجرمين من المستويات الدنيا الأقل خطورة، والحيلولة دون الإنضمام الى العصابات من خلال محاربة الفساد وإطلاق برامج توعية اجتماعية.

يقول أوبرادور:" إن الفساد هو السبب الرئيسي وراء عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد"ويصنف البنك الدولى نحو 40% من سكان المكسيك على أنهم فقراء.

تقول ديبورا راميريز، حيث لايزال شقيقها بين 35 الف مفقود فى المكسيك: إن أوبرادور يمثل " خيارا جديدا" لكن الشكوك تساور ماريا دوران، التي تعتصرها الآم اختفاء إبنها ايضا.

تقول دوران: ربما يستحق "بعض المعتقلين" العفو، لكن يجب أن يدفع المجرمون المذنبون " ثمنا" عن ارتكابهم جرائمهم.

يتوقع الكثيرون أن يؤدى الفوز المحتمل لأوبرادور إلى مزيد من التدهور فى العلاقات المتوترة بالفعل حاليا مع الولايات المتحدة، التى يهاجم رئيسها دونالد ترامب المكسيك بسبب الهجرة غير الشرعية، ويمارس ضغوطا عليها للمساهمة فى اقامة سور على الحدود بين البلدين.

يقول الفونسو رومو ، مستشار أوبرادور، إنه(أوبرادور) سوف يسعى من أجل خفض مستوى الاعتماد على الوقود الأمريكى والانشطة التجارية الأخرى.

واضاف رومو:" لكن النحلة لاتلدغ نحلة أخرى" معربا عن أمله فى حدوث بعض التفاهم بين ترامب وأوبرادور، اللذين تسببت سياساتهما غير التقليدية والمناوشات مع وسائل الاعلام فى عقد مقارنة بينهما.

ويسعى أوبرادور أيضا من أجل تبديد المخاوف من إمكانية أن يؤدى فوزه إلى تحويل المكسيك إلى "فنزويلا أخرى" تعانى من أزمة اقتصادية حادة فى ظل نظام الحكم الاشتراكي.

وعلى الرغم من هجومة على رجال الاعمال ووصفهم بأنهم"أقلية جشعة" إلا أن أوبرادور استبعد مصادرة أموالهم، وتعهد بضمانات للمستثمرين وأعرب عن رغبته في"مراجعة" احساسه بالقلق إزاء حصول الاجانب على حصص فى صناعة البترول المكسيكية.

يقول يواقيم سولوريو اوروتيا، زعيم الفلاحين إنه حتى بعد تغيير مواقع القوة، فإن التغيير الحقيقي سوف يستغرق وقتا.

يرى يواقيم:"إن الوضع معقد للغاية، إن التوصل إلى حل يفوق طاقة الرئيس القادم" ويضيف:" إن المشاكل المتجذرة لايمكن استئصالها خلال فترة وجيزة".