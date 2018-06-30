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الرئيسية | خارج الحدود | روسيا توقع أول عقد لشراء مقاتلات الجيل الخامس

روسيا توقع أول عقد لشراء مقاتلات الجيل الخامس

روسيا توقع أول عقد لشراء مقاتلات الجيل الخامس
هسبريس - د.ب.أ
السبت 30 يونيو 2018 - 13:06

تتسلم القوات الجوية الروسية، في أقرب وقت، أولى دفعات طائرات مقاتلة من الجيل الخامس، طراز "سو-57".، طبقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للانباء اليوم السبت.

وأبلغ أليكسي كريفوروتشينكو، نائب وزير دفاع روسيا، الصحفيين، اليوم السبت، أن وزارة الدفاع وقعت عقدا لشراء 12 طائرة من طراز "سو-57"

وقال نائب وزير الدفاع: "تم توقيع أول عقد لشراء طائرات "سو-57". وستبدأ القوات تسلمها في أقرب وقت".

واستمرت روسيا في اختبار الطائرة الجديدة منذ عام 2010 عندما أنجزت طائرة "سو-57" رحلتها الجوية الأولى.

وحُددت مهمة "سوخوي 57" في تدمير الأهداف الجوية والأرضية والبحرية.

وتتمتع "سوخوي 57" بقدرات فنية تتيح لها تخريب نظام السيطرة على الطيران المعادي، حسب سبوتنيك.

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