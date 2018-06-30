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كُتّاب وآراء
اعتصام رابعة .. محكمة مصرية تؤجل النطق بالحكم
مددت محكمة جنايات القاهرة، السبت، أجل النطق بالحكم في القضية المعروفة باسم (اعتصام رابعة) والمتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و738 آخرون بينهم قياديون في الجماعة ومؤيدون لها.
وقالت المحكمة إن أسبابا أمنية حالت دون إحضار المتهمين إلى الجلسة وحددت جلسة 28 يوليو تموز للنطق بالحكم.
وكان قياديون وأعضاء في جماعة الإخوان ومؤيدون لها قد نظموا الاعتصام في محيط مسجد رابعة العدوية في شمال شرق القاهرة في 2013. وقتل مئات من أعضاء ومؤيدي الجماعة في فض الاعتصام في غشت 2013 بعد نحو ستة أسابيع من تنظيمه كما قتل عدة أفراد من قوات الأمن.