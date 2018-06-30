مسيرة المثليين تجوب شوارع إسطنبول يوم الأحد

هسبريس - رويترز

قال منظمون، إن مسيرة للمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا ستنطلق في إسطنبول يوم غد الأحد على الرغم من حظر بلدية المدينة التركية لها متعللة بمخاوف أمنية.

وأضاف المنظمون في بيان نشر على صفحة الحركة على "فيسبوك" أن قرار حظر المسيرة غير مشروع وينطوي على تمييز.

وقالوا "نظمنا تلك المسيرة من أجل الكفاح ضد العنف والتمييز اللذين أججهما قرار البلدية".

وأضاف البيان "نود أن نبلغ الصحافة والناس أن مسيرتنا السلمية ستنطلق بنفس الهدف الذي كان لدينا".