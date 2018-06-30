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كُتّاب وآراء
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مسيرة المثليين تجوب شوارع إسطنبول يوم الأحد
السبت 30 يونيو 2018 - 14:38
قال منظمون، إن مسيرة للمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا ستنطلق في إسطنبول يوم غد الأحد على الرغم من حظر بلدية المدينة التركية لها متعللة بمخاوف أمنية.
وأضاف المنظمون في بيان نشر على صفحة الحركة على "فيسبوك" أن قرار حظر المسيرة غير مشروع وينطوي على تمييز.
وقالوا "نظمنا تلك المسيرة من أجل الكفاح ضد العنف والتمييز اللذين أججهما قرار البلدية".
وأضاف البيان "نود أن نبلغ الصحافة والناس أن مسيرتنا السلمية ستنطلق بنفس الهدف الذي كان لدينا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - سليم السبت 30 يونيو 2018 - 15:02
واش هاد الشي اللي باغين يوصلو ليه الباجدا عندنا ... في المستقبل؟
تعليق غير لائق
-19
2 - المثلية الجنسية ليست مرضا السبت 30 يونيو 2018 - 15:26
المثلية الجنسية ميول جنسى طبيعى وليس اختيارى هذا ما أثبتته دراسات طبية عديدى أبى من أبى وكره من كره ... أينما وجد التطرف الدينى الإقصائى المتطرف المبنى على كراهية المخالف وجد قمع الحريات وتكميم الأفواه والجهل والتخلف والأمية والإظطهاد ... أخاف على الحريات وحقوق الإنسان فى تزايد المد الإسلاماوى المتطرف الذى يكفر الجميع ويحرم كل شئ ...
تعليق غير لائق
-62
3 - INCROYABLE HULK السبت 30 يونيو 2018 - 15:30
المثلية والسحاق والشذوذ الجنسي من الحريات الفردية التي ينبغي على الدول الديموقراطية ان تقر بها لانها لا تمس بحرية الاخرين ولا تعادي احدا ويجب على اردوغان ان يعترف بهذه الفئة الشاذة المسلوبة الحقوق في المجتمع التركي لان جزءا من اصوات الناخبين لصالح اردوغان كانت للشواذ والمتحولين جنسيا، من اراد ان يتزوج بالرجل فليتزوج ومن ارادت ان تتزوج بالمرأة فلتتزوج لانه لا يعقل ان يتزوج الشاذ بالمراة او السحاقية بالرجل لينكشف امرهما في ليلة الدخلة، اعطوا كل ذي حق حقه يقول المثل :ما لقيصر لقيصر وما لروما لروما .
تعليق غير لائق
-58
4 - مغربي حر السبت 30 يونيو 2018 - 15:55
سيرو قلبو في السناب شات على واحد المتحول جنسية مسمية راسها صوفيا.. واحد الشفار فاسي شفر مغاربة و اردنيات و و و تا لقاتو مشات تبعاتو تلمطار و شوهاتو و ودت الحقوق لاصحابها.. وش نتا خينا لي تتقول هادا مرض تقدر دير هالشي ؟! الا مكنتيش شفار، اتكون ساكت على الشفرة .. هادو ناس احرار اطياب القلب. علاش اتبقاو كارهينهم ؟؟؟!!!
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