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ترامب يخطط لتمديد اعتقال أسر مهاجرين بأمريكا

ترامب يخطط لتمديد اعتقال أسر مهاجرين بأمريكا
هسبريس - متابعة
الأحد 01 يوليوز 2018 - 02:12

تخطط حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتمديد اعتقال أسر المهاجرين غير الشرعيين لأشهر، بدلا من إطلاق سراحهم، حسبما جاء في وثائق قانونية طرحت بالساعات الأخيرة.

وذكر محامو وزارة العدل الأمريكية أن "الحكومة لن تفصل بين أفراد أسر المهاجرين، بل ستبقي عليهم معا أثناء القيام بإجراءات الهجرة، حين يكونون معتقلين عند منافذ الدخول".

وقد تمتد هذه الإجراءات على مدار أشهر أو حتى أعوام، علما بأن أسر المهاجرين كانت تبقى طيلة هذا الوقت طليقة بفضل سياسة "احتجز واطلق السراح"، التي يعتزم ترامب وضع حد لها.

ولذا لجأ الرئيس الأمريكي مؤخرا إلى سياسة "عدم التهاون" التي كان بموجبها يقوم بالفصل بين أفراد أسر المهاجرين، مع توجيه اتهامات تتعلق بالهجرة للآباء وإرسالهم إلى السجن بينما كان يحتجز الأطفال في دور خاصة.

إلا أن ترامب علق هذه السياسة عقب فصل 2500 قاصر عن آبائهم بسبب ما أثاره ذلك من رفض على المستوى المحلي والدولة.

كما ان القضاء أمر بلم شمل الأطفال وآبائهم، ومن ثم يجب على الحكومة أن تطلق سراح الأسر بموجب اتفاق يعود لعام 1997 ولا يتيح اعتقال القصر لأكثر من 20 يوما.

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