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الرئيسية | خارج الحدود | السيسي: طريق الإصلاح الحقيقي صعب وقاس

السيسي: طريق الإصلاح الحقيقي صعب وقاس

السيسي: طريق الإصلاح الحقيقي صعب وقاس
هسبريس - متابعة
السبت 30 يونيو 2018 - 15:16

تمسك الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، السبت، بالاستمرار في الإجراءات الاقتصادية، معترفا بأنها "إصلاح قاس ويسبب معاناة" ومستدركا "إلا أنه أصبح حتمية لا اختياراً".

جاء ذلك في كلمة متلفزة، بمناسبة مرور 5 سنوات على مظاهرات 30 يونيو 2013، التي مهدت للإطاحة بـ"محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بعدها بأيام في 3 يوليو آنذاك ببيان للسيسي الذي كان وزيرا للدفاع.

وتأتي الكلمة بالتزامن مع انتشار أمني بالبلاد لتأمين مؤسسات الدولة والاحتفالات المحتملة، والتي تأتي بعد أيام بعد 4 زيادات متوالية في أسعار الكهرباء ومياه الشرب والوقود وتعريفة الركوب، يقول مراقبون إنها زادت من حالة الانتقادات الشعبية.

وعن نتائج الإجراءات الاقتصادية التي يعتبرها السيسي "إصلاحا" أوضح أن " النتائج المتحققة تشير حتى الآن إلى أننا نسير على الطريق الصحيح".

وقال إن "طريق الإصلاح الحقيقي صعب وقاس، وأنه يتسبب في كثير من المعاناة، ولكن لا شك أيضاً في أن المعاناة الناتجة عن عدم الإصلاح، هي أكبر وأسوأ بما لا يقاس، وأنه قد تم تأجيل الإصلاح كثيراً حتى أصبح حتمية لا اختياراً، وضرورة وليس ترفاً أو رفاهية".

وختم السيسي الذي واجه انتقادات حادة مؤخرا بسبب ارتفاع أسعار الوقود والمواصلات والسلع حديثه قائلا: "أتوجه بتحية من القلب لكل رب أسرة وكل ربة أسرة، يتحملون في كبرياء وشموخ، مشاق توفير الحياة الكريمة لأبنائهم، وأؤكد لهم أن المستقبل أفضل لهم ولأبنائهم".

وعلى مدار السنوات الأخيرة اتخذ السيسي إجراءات اقتصادية تقشفية واتجه لتحرير سعر صرف الجنيه في نونبر 2016، ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، وتلا ذلك ارتفاعات في أسعار الوقود والسلع وشكاوى للمصريين لم تتحول لاحتجاجات شعبية، وهو ما يدعو الرئاسة لشكرهم عادة على تفهم تلك "الإصلاحات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مسلم مغربي السبت 30 يونيو 2018 - 15:52
كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي صحيح نتمنى ان يوفقه الله لقيادة الشعب المصري الشقيق الى بر الامان
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-10
2 - احمد السبت 30 يونيو 2018 - 16:01
هذا بسبب فساد نظام مبارك. ولن نحمله للسيسي. فماذا قدم مبارك الذي حكم البلاد لعقود دون اية نتائج تذكر
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